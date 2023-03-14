أسماء الفائزين بختام مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة مصر 2023

اختتمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2023، والذي يغطي محافظة الإسكندرية وبعض محافظات مصر، وذلك بعد تصفيات لعدد من المعارض المحلية على مستوى الجمهورية (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد ومرسى مطروح).

شارك في المعرض 170 طالبًا وطالبة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 20 سنة، بإجمالي عدد 111 مشروعًا. وتأهل منهم للتصفيات النهائية في الولايات المتحدة الأمريكية 10 طلاب، بإجمالي ست مشاريع من مختلف المحافظات.

وقد تم الإعلان عن المشاريع الست الأوائل، والتي ستتأهل لتمثيل مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2023 بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 13 إلى 19 مايو 2023 والتي ستمثل جزء من الفريق المصري الذي سيشارك في المعرض الدولي للعلوم والهندسة. وسوف ينظم مركز القبة السماوية العلمي معسكر تدريبي مكثف لتأهيل الطلبة الفائزين بالمسابقة لتأهلهم للمنافسة والمشاركة في المعرض الدولي.

ويُعَدُّ المعرض الدولي للعلوم والهندسة بمثابة المسابقة الدولية الأكبر في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتي تمنح ما يزيد عن 1700 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة، بالإضافة إلى التنافس على المنح الدراسية والتعليمية، والرحلات العلمية؛ ومقابلة علماء من كل أنحاء العالم ومنهم الحائزين على جائزة نوبل في شتى مجالات العلوم.

أسماء الفائزين بالتأهل للولايات المتحدة الأمريكية

حصلت الطالبة جنى محمد إبراهيم محمد من محافظة الإسكندرية على المركز الأول في مجال برمجيات النظم عن مشروع "تائه في الزمن"، كما حصل كلاً من الطالب محمد السيد خليل الحريرى والطالب كريم وسام أحمد سمير من محافظة الإسكندرية على المركز الثاني في مجال الهندسة البيئية عن مشروع "الذكاء الزراعي"، وعن مجال الروبوتات والآلات الذكية، فقد حصل كلاً من الطالب يوسف علاء عبد الصادق الاسرج والطالب محمد شوقى محمد سليم من محافظة الغربية على المركز الثالث عن مشروع "ايكو باكجينج"، كما حصلت الطالبة نور أحمد بدير درويش والطالبة منة الله محمد أحمد ذهب من محافظة كفر الشيخ على المركز الرابع عن مشروع "تطبيق دليل العقل" في مجال الهندسة الطبية الحيوية، وحصلت الطالبة آية محمد عبد المنعم يوسف زيان من محافظة الإسكندرية على المركز الخامس في مجال الكيمياء الحيوية عن مشروع "قيصوب جنوبى غير مهدر"، في المركز السادس عن مجال علوم الأرض والبيئة حصل كلًا من الطلاب محمد أحمد محمد السيد يوسف احمد محمد المحلاوي من محافظة الدقهلية عن مشروع "نظام الطاقم الجوف أرضيه".

وتم توجيه الشكر إلى الطلبة، وأولياء أمورهم، ولجنة التحكيم، والمعلمين، والمشرفين، كما أشادت المكتبة بالدور البنَّاء لشركاء النجاح وهم: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

قام بتقييم مشروعات الطلبة مجموعة من أساتذة الجامعة والعلماء والمهندسين المتخصصين، بالإضافة إلى متطوعين محترفين في المجال. وتم تحديد الجوائز الكبرى باستخدام مقياس يعتمد على تقييم القدرات الإبداعية والتفكير العلمي والأهداف الهندسية والدقة والمهارات والوضوح، واتبعت لجنة التحكيم المقاييس الدولية لتقييم المشروعات.