من هنا| أسرع استعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن المخالفات المرورية أهم ما يشغل بال مالكي السيارات قبل تجديد رخصة القيادة او تجديد رخصة السيارة، حيث يوفر موقع النيابة العامة خدمات نيابة المرور إلكترونيًا ويمكن ايضا سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا.

موقع النيابة العامة

ويمكن الدخول على موقع النيابة العامة للاستفادة من خدمات نيابات المرور من هنــــــــــا .

ونظرًا لزيادة إقبال المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية قد تجد صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا https://play.google.com

التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

اقرأ ايضا

اسرع استعلام عن المخالفات المرورية

يقدم موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور وهى خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة.

خدمات نيابة المرور.

خدمه الدفع عند الاستلام .

خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية.

خدمة التظلم من قيم المخالفات.

خدمة متابعة حالة الطلبات .

خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية.

خدمه توصيل شهاده براءه الذمه

أسعار المخالفات المرورية

تتنوع قيمة المخالفات المرورية ما بين 300 جنيه حتى 5000 جنيه، وقد تصل قيمة المخالفات المرورية على تجاوز السرعة المقررة إلى ما يتراوح بين 300 جنيه و2000 جنيه فى حال القيادة باستخدام رخصة منتهية و1000 جنيه فى حال عدم اتباع التعليمات المرورية وغيرها من المخالفات المرورية التي قد تصل قيمتها إلى 5000 جنيه.

ويبحث المواطنون عن مخالفات السيارات بالعبارات التالية: الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر، الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر، معرفة مخالفات السيارة عن طريق النت، موقع النيابة العامة لخدمات المرور، خدمات نيابه المرور، موقع المرور للمخالفات، النيابة العامة للمرور مخالفات السيارات، استعلام على المخالفات المرورية، التظلم على مخالفات المرور.