الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من هنا| أسرع استعلام عن المخالفات المرورية

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

الاستعلام عن المخالفات المرورية أهم ما يشغل بال مالكي السيارات قبل تجديد رخصة القيادة او تجديد رخصة السيارة، حيث يوفر موقع النيابة العامة خدمات نيابة المرور إلكترونيًا ويمكن ايضا سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا.

                                            

موقع النيابة العامة 

ويمكن الدخول على موقع النيابة العامة للاستفادة من خدمات نيابات المرور من هنــــــــــا .

ونظرًا لزيادة إقبال المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية قد تجد صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا  https://play.google.com

التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

اقرأ ايضا

بوابة الحج المصرية الموحدة 2023.. الاستعلام عن نتيجة القرعة

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي ورابط تقديم الشكاوى

 

اسرع استعلام عن المخالفات المرورية 

يقدم موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور وهى خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة.

خدمات نيابة المرور.

خدمه الدفع عند الاستلام .

خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية.

خدمة التظلم من قيم المخالفات.

خدمة متابعة حالة الطلبات .

خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية.

خدمه توصيل شهاده براءه الذمه

تعديل فى قانون المرور: سداد 150 جنيهًا سنويًا للملصق الإلكترونى

خدمات نيابات المرور.. الاستعلام عن مخالفات رخص السيارات

أسعار المخالفات المرورية

تتنوع قيمة المخالفات المرورية ما بين 300 جنيه حتى 5000 جنيه، وقد تصل قيمة المخالفات المرورية على تجاوز السرعة المقررة إلى ما يتراوح بين 300 جنيه و2000 جنيه فى حال القيادة باستخدام رخصة منتهية و1000 جنيه فى حال عدم اتباع التعليمات المرورية وغيرها من المخالفات المرورية التي قد تصل قيمتها إلى 5000 جنيه.

ويبحث المواطنون عن مخالفات السيارات بالعبارات التالية: الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر، الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر، معرفة مخالفات السيارة عن طريق النت، موقع النيابة العامة لخدمات المرور، خدمات نيابه المرور، موقع المرور للمخالفات، النيابة العامة للمرور مخالفات السيارات، استعلام على المخالفات المرورية، التظلم على مخالفات المرور.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور سداد المخالفات المرورية أسعار المخالفات المرورية التظلم على مخالفات المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء وتحذر من التقلبات الجوية

«سفاح النساء».. إحالة أوراق قاتل سيدتين في كرداسة إلى المفتي

بسبب المخدرات.. تجديد حبس 4 متهمين بقتل عامل فى دار السلام

عقرهم كلب مسعور.. الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص ببولاق الدكرور

محافظ بورسعيد: انتشار فرق الأحياء الميدانية تزامنًا مع موجة الطقس السيئ

وول ستريت: وزارة العدل وهيئة البورصات الأمريكية تحققان فى انهيار «سيليكون فالى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟