تعديل فى قانون المرور: سداد 150 جنيهًا سنويًا للملصق الإلكترونى

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

ونص القرار الجديد على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقـم 1613 لسنة 2008 للنص الآتي:

يصرف ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام وذلك عنـد التـرخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيـد أو الملكيـة أو عنـد انتهـاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسمًا سنويًا قيمته مائة وخمسون جنيهًا ويتم السداد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.