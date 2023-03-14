الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي ورابط تقديم الشكاوى

بعد تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة يبحث المواطنون عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة و اسماء الجدد في معاش تكافل كرامة للمرأة المتزوجة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023

ويتسأل المستحقون لـ معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2023 ، حيث يشمل برنامج تكافل وكرامة أكثر من 20 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدي كل شهر.

ويصرف معاش تكافل وكرامة 2023 في اليوم الخامس عشر من كل شهر بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية.

الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

ويوفر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة بالرقم القومي عبر ادخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة https://tk.moss.gov.eg/ .

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بوابة شكاوي برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي بوابة شكاوي برنامج تكافل وكرامة، تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر الرابط السابق.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2023

معاش تكافل وكرامة

1- ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، تتيح صرف معاش تكافل وكرامة 2023.

2- ماكينات الصراف الآلي من البنوك.

3- إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

وعقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق زيادة 25% على معاش تكافل وكرامة بداية من أول أبريل المقبل، تم رفع المعاش المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، سوف يصل قيمة الدعم 625 جنيها.

المسنين الذين يتقاضون معاش تكافل وكرامة بقيمة 450 جنيهًا، بعد زيادة المعاشات يحصلون على 562.5 جنيه.

يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيها، بعد الزيادة يصل إلى 562.5 جنيه شهريا.

يصل معاش عملاء كرامة من الأيتام الذين يحصلون على 350 جنيها بعد الزيادة، يصل إلى 437.5 جنيه.