الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الطاقة الذرية: بريطانيا وأمريكا وأستراليا ملتزمون بعدم الانتشار النووى فى خطة الغواصات

غواصات
غواصات

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا تنفيذ الضمانات فيما يتعلق بخطة تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، مضيفة أن الدول الثلاث ملتزمة بعدم الانتشار النووي العالمي.

وأضافت الوكالة في بيان "أكد أطراف (تحالف) أوكوس (العسكري ثلاثي الأطراف) مجددًا خلال اتصالاتهم التزامهم المعلن سابقًا بأن الحفاظ على سلامة نظام عدم الانتشار النووي وضمانات الوكالة يظل هدفًا أساسيًا فيما يتعلق بأوكوس".

وبموجب الاتفاق، الذي أثار غضب بكين، تعتزم الولايات المتحدة أن تبيع لأستراليا ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من طراز فيرجينيا الأمريكي تبنيها شركة جنرال ديناميكس في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، مع خيار لأستراليا لشراء غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.

txt

بايدن: الشراكة مع لندن وكانبيرا لإنتاج غواصات نووية ستفتح وظائف كثيرة

روسيا تحذر من تزويد أستراليا بغواصات نووية

وقالت روسيا اليوم الثلاثاء إن خطة مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لإنشاء أسطول جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية يثير تساؤلات حول الانتشار النووي.

وأعلن زعماء الدول الثلاث، أمس الإثنين، عن تفاصيل الخطة في إطار اتفاقية شراكة (أوكوس).
وبموجب الاتفاقية سيجري تزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية في مطلع العقد القادم لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "ثمة أسئلة كثيرة هنا متعلقة بمسألة منع الانتشار النووي. نحتاج إلى شفافية خاصة ونحتاج إلى إجابة الأسئلة التي ستُطرح".

ولم يستطرد بيسكوف حول طبيعة مخاوف روسيا، على الرغم من أن الصين احتجت في وقت سابق، قائلة إن إمداد أستراليا بالغواصات يرقى إلى نشر سلاح نووي، وهي غواصات مسلحة بأسلحة عادية لكنها تعمل باليورانيوم عالي التخصيب.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الغواصات ستعمل بالطاقة النووية ولن تكون مسلحة بسلاح نووي، وذلك خلال اجتماع، أمس الإثنين، مع رئيسي الوزراء البريطاني والأسترالي في سان دييجو. 

وقال بايدن "هذه السفن لن تكون مزودة بأسلحة نووية من أي نوع".

txt

رئيس الوزراء الأسترالى يلتقى بايدن للاتفاق حول غواصات تعمل بالدفع النووى

الولايات المتحدة أستراليا بريطانيا النووية الانتشار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

اختتام دورتين بمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية

إخماد حريق كشك بقالة فى الصف بالجيزة

لجنة التخطيط بالأهلى تفاضل بين 4 حراس لمنافسة الشناوى

المشدد 3 سنوات لطالب متهم بإحداث عاهة مستديمة بسوهاج

إحالة قاتل نجل عمه داخل عزاء فى بورسعيد للمفتى

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.. و«السوقى» يخسر مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟

أفرج عنه الاحتلال بعد 17 عامًا.. مَن هو شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى؟