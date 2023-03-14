الطاقة الذرية: بريطانيا وأمريكا وأستراليا ملتزمون بعدم الانتشار النووى فى خطة الغواصات

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا تنفيذ الضمانات فيما يتعلق بخطة تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، مضيفة أن الدول الثلاث ملتزمة بعدم الانتشار النووي العالمي.

وأضافت الوكالة في بيان "أكد أطراف (تحالف) أوكوس (العسكري ثلاثي الأطراف) مجددًا خلال اتصالاتهم التزامهم المعلن سابقًا بأن الحفاظ على سلامة نظام عدم الانتشار النووي وضمانات الوكالة يظل هدفًا أساسيًا فيما يتعلق بأوكوس".

وبموجب الاتفاق، الذي أثار غضب بكين، تعتزم الولايات المتحدة أن تبيع لأستراليا ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من طراز فيرجينيا الأمريكي تبنيها شركة جنرال ديناميكس في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، مع خيار لأستراليا لشراء غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.

روسيا تحذر من تزويد أستراليا بغواصات نووية

وقالت روسيا اليوم الثلاثاء إن خطة مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لإنشاء أسطول جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية يثير تساؤلات حول الانتشار النووي.

وأعلن زعماء الدول الثلاث، أمس الإثنين، عن تفاصيل الخطة في إطار اتفاقية شراكة (أوكوس).

وبموجب الاتفاقية سيجري تزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية في مطلع العقد القادم لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "ثمة أسئلة كثيرة هنا متعلقة بمسألة منع الانتشار النووي. نحتاج إلى شفافية خاصة ونحتاج إلى إجابة الأسئلة التي ستُطرح".

ولم يستطرد بيسكوف حول طبيعة مخاوف روسيا، على الرغم من أن الصين احتجت في وقت سابق، قائلة إن إمداد أستراليا بالغواصات يرقى إلى نشر سلاح نووي، وهي غواصات مسلحة بأسلحة عادية لكنها تعمل باليورانيوم عالي التخصيب.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الغواصات ستعمل بالطاقة النووية ولن تكون مسلحة بسلاح نووي، وذلك خلال اجتماع، أمس الإثنين، مع رئيسي الوزراء البريطاني والأسترالي في سان دييجو.

وقال بايدن "هذه السفن لن تكون مزودة بأسلحة نووية من أي نوع".