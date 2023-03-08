الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الأسترالى يلتقى بايدن للاتفاق حول غواصات تعمل بالدفع النووى

أنتوني ألبانيزي
أنتوني ألبانيزي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأربعاء، أنّه سيزور قريباً الولايات المتّحدة للقاء الرئيس جو بايدن، في قمّة يُتوقّع أن يتخلّلها الإعلان عن اتّفاق ضخم تستحوذ بموجبه كانبيرا على غوّاصات تعمل بالدفع النووي.

ووفقا لما نقلته وكالة ر يترز فقد وقال ألبانيزي "سألتقي الرئيس بايدن في الولايات المتّحدة. سنعلن قريباً عن مزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات التي سيتمّ اتّخاذها".

تفاصيل عوائق تنفيذ أمريكا وبريطانيا معاهدة مع أستراليا بشأن الغواصات النووية

وكشف تقرير سابق عبر صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، ، عن عوائق تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية المعاهدة مع أستراليا للحصول على غواصات نووية.

وأفادت الصحيفة إلى أن تأمل أستراليا أن يكون لديها يومًا ما غواصات تعمل بالطاقة النووية أمريكية الصنع لنشرها في بحر الصين الجنوبي، إلا أن السفن في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، من إمداد كانبرا بالقوارب خلال العقد كما هو موضح في اتفاقية AUKUS للأطراف الثلاثة. 

وفي ندوة حديثة لمعهد ميتشل لدراسات الفضاء، سُئل الأدميرال سكوت بابانو بالبحرية الأمريكية عما إذا كان ترتيب AUKUS لتزويد أستراليا بغواصات نووية سيثقل أو يسحب موارد مهمة بعيدًا عن خطط البناء الفرعية للولايات المتحدة.

وأجاب بابانو: “إذا كنت تسأل عن رأيي، إذا كنا سنضيف بناء غواصة إضافي إلى قاعدتنا الصناعية، فسيكون ذلك ضارًا لنا الآن دون استثمار كبير لتوفير سعة إضافية، والقدرة على القيام بذلك”، مشددًا على أن نفس السعة موجود في المملكة المتحدة البريطانية.

تناقض التصريحات 

وأشارت الصحيفة إلى تناقض تصريحاته مع التعليقات السابقة التي أدلى بها زعيم المعارضة الأسترالية ووزير الدفاع السابق بيتر داتون في يونيو الماضي، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة يمكن أن توفر أول غواصتين نوويتين بحلول عام 2030، دون تقديم دليل مادي مثل هذا الجدول الزمني.

وفي تلك التعليقات التي أدلى بها على التلفزيون الوطني، أعرب داتون عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستعمل على وقف كل ما في وسعها لمساعدة أستراليا في الحصول على غواصات نووية.

 

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