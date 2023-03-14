الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: الشراكة مع لندن وكانبيرا لإنتاج غواصات نووية ستفتح وظائف كثيرة

الرئيس الامريكي جو
الرئيس الامريكي جو بايدن

قال الرئيس الامريكي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين، إن الشراكة مع بريطانيا وأستراليا لإنتاج غواصات نووية ستفتح وظائف كثيرة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على شراكات أخرى لتعزيز أسطول أستراليا الدفاعي. 

واضاف بايدن، في بيان رسمي، أن غواصاتنا النووية تحمل سجلًا حافلًا من النجاحات، كما أنه سيضمن لأستراليا بناء أسطول متطور من الغواصات النووية. 

وتابع بايدن، أن الشراكة مع لندن وكانبيرا لإنتاج غواصات نووية ستفتح وظائف كثيرة، وفق وكالة رويترز الإخبارية. 

الولايات المتحدة تركتب خطأ 

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، الإثنين، إن الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحا نتيجة سياسات جو بايدن.

وأضاف بولتون، أنه بينما تجلس الولايات المتحدة في ظل سياسة جو بايدن مكتوفة اليدين، تواصل روسيا والصين وإيران تعزيز جيوشها وتحالفاتها، يجب أن نتماسك، وإلا فسوف تزداد الأمور سوءا".

وأكد بولتون أن واشنطن ارتكبت خطأ فادحا في سحب قواتها من أفغانستان، حيث وجهت ضربة رهيبة للمصالح الأمريكية. يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع سياسة الأمن القومي بشكل أكثر جدية من أجل "الحفاظ على قوة الدولة وحمايتها من التهديدات الخارجية".

وأشار المستشار السابق إلى أن بايدن لا يخصص أموالا كافية لتحديث الجيش الأمريكي.

وقال: "في أواخر الأسبوع الماضي، اقترح الرئيس زيادة الإنفاق الدفاعي، لكن هذا المبلغ أقل من معدل التضخم. من إجمالي الميزانية البالغة 7 تريليونات دولار، تم تخصيص 850 مليار دولار للأمن. على الرغم من وجود مبلغ كبير، إلا أنه يتضاءل بالمقارنة مع ما يقرب من 7 تريليونات يتم إنفاقها على المشاكل الداخلية"، وشدد على أن الأمر سيرتد على الأمريكيين، إذا لم يتخذوا الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق، قال سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون: “أعتقد أن الصين تقف إلى جانب روسيا رغم خطتها للسلام”.

 

بايدن غواصات نووية وظائف شركات اخرى اسطول أستراليا

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وائل لطفي

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