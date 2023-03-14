الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023 وموعد بداية الشهر الكريم

خلال شهر رمضان 2023 سيحصل الموظفون والعاملون بالقطاع الخاص على عدة إجازات رسمية بجانب الراحات الأسبوعية التي يحصلون عليها سواء يوم واحد في الاسبوع او يومين على حسب الجهة التي يعملون بها.

ومع تحديد البحوث الفلكية موعد بدء شهر رمضان 2023، زاد البحث عن الاجازات الرسمية في شهر رمضان 2023 والتي تعرضها الدستور في التقرير التالي.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

هناك إجازة رسمية واحدة يحصل عليها العاملون في الدولة والقطاع الخاص خلال شهر رمضان، وهى يوم الاثنين الموافق 17 أبريل وهى إجازة شم النسيم، والتي توافق 26 رمضان.

ولكن خلال شهر أبريل المقبل سيحصلون على عدد من الإجازات الرسمية ففي يوم يوم الأربعاء 20 أبريل ستكون إجازة وقفة عيد الفطر، وبداية من يوم الخميس 21 أبريل وحتى يوم الجمعة 22 أبريل ستكون هناك إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفي يوم الاثنين 25 إبريل ستكون إجازة عيد تحرير سيناء وهي آخر إجازة رسمية خلال شهر أبريل.

ومع الإجازات الرسمية هناك عدة راحات أسبوعية ستكون خلال شهر رمضان يوم يوم الجمعة 24 مارس والموافق 2 رمضان، يوم السبت 25 مارس والموافق 3 رمضان، ثم يوم الجمعة 31 مارس والموافق 9 رمضان، يوم السبت 1 أبريل والموافق 10 رمضان.

ثم يوم الجمعة 7 أبريل والموافق 16 رمضان، يوم السبت 8 أبريل والموافق 17 رمضان، ويوم الجمعة 14 أبريل والموافق 23 رمضان.

ثم يوم السبت 15 أبريل والموافق 24 رمضان، ويوم الأحد 16 إبريل إجازة عيد الأقباط بمناسبة عيد القيامة.

موعد بداية شهر رمضان 2023

حددت البحوث الفلكية موعد بداية شهر رمضان 2023 يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 ، ولكن يبدأ صوم المسلمون عقب الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان الجاري، ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي ، وإذا تم رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو بداية شهر رمضان، وإذا لم يولد يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان.