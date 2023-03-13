موعد شم النسيم 2023 وعدد الإجازات في شهر أبريل

يحتفل المصريون بيوم شم النسيم في فصل الربيع من كل عام ويكون ملازم لاحتفالات المسيحيون بعيد القيامة ، ويحصل جميع العاملون في الدولة ومنهم العاملون بالقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة، ويتم تحديد موعد شم النسيم كل عام وفقًا للحسابات الفلكية ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد شم النسيم 2023وعدد الاجازات في شهر رمضان وأبريل.

موعد شم النسيم 2023

حدد البحوث الفلكية موعد شم النسيم 2023 ، والذي يتزامن للعام الثالث على التوالي مع شهر رمضان الكريم ، ويأتي يوم شم النسيم في 17 من إبريل وهو في العشر الاواخر من شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام في 23 مارس الجاري وفق البحوق الفلكية على أن تتم الرؤية الشرعية لميلاد هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس .

تاريخ الاحتفال بشم النسيم

ويعد احتفال المصريون بيوم شم النسيم احتفالًا تاريخيًا يعود لعام 2700 قبل الميلاد منذ نهاية الأسرة الثالثة ، حيث احتفل به الفراعنة الذين اطلقوا عليه اسم شم النسيم جاى من كلمة شمو وهيا كلمه هيروجليفي مرتبط بالتقويم الزراعي المصري، فكلمة "شمو" تعني فصل الصيف، وتعني كلمة "شمو" أيضا "الحصاد"، بحسب عالم المصريات وليم نظير، وقد رمز له بالعلامة الهيروغليفية "عنخ"، أي أنه فصل الحياة، وجاءت التسمية الحالية، من تحريف "شمو" إلى "شم" عبر السنين، وأضيفت إليها النسيم، في إشارة إلى اعتدال الجو، وقدوم الربيع.

الإجازات الرسمية في رمضان 2023

شم النسيم لن يكون هو اليوم الوحيد الذي يحصل فيه العاملون في الدولة على أجازة رسمية في رمضان بل هناد عدة اجازات رسمية، منها اجازة عيد تحرير سيناء الموافق الذي يوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل، وأجازة وقفة عيد الفطر الموافق يوم الجمعة 21 أبريل والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، ويومين للعاملين بالقطاع الخاص على أن تكون مدفوعة الأجر .