الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

يستعد الاقباط للاحتفال به.. تعرف على موعد عيد القيامة المجيد 2023

عيد القيامة المجيد
عيد القيامة المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الصوم الكبير، وتختتم الكنيسة الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد 2023 الذي يحل يوم 16 من أبريل المقبل.

وبدأت الكنيسة الصوم الكبير، يوم 20 من شهر فبراير المنصرم، ليستغرق 55 يومًا متصلة بدأ باسبوع الاستعداد الذي انتهي باحد الملكوت أو الكنوز حيث يبدأ الأسبوع في الصوم من يوم الإثنين وينتهي بيوم الأحد، ثم تلاه أسبوع التجربة، ثم اسبوع الإبن الضال الذي يختتمه الاقباط اليوم، حيث يحتفلون بأحد الإبن الضال.

قصة الاحتفال بعيد القيامة المجيد 2023

ويبدأ الأقباط بدء من الغد رابع أسابيع الصوم وهو المعروف أسبوع النصف الذي ينتهي بأحد السامرية أو أحد نصف الصوم أو أحد النصف والذي يحتفل الاقباط خلاله بأحد الصليب، ثم يأتي خامس أسابيع الصوم وهو أسبوع المخلع، ثم أسبوع المولود أعمى وهو سادس أسابيع الصوم.

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الأسبوع الأخير هو أسبوع الآلام وهو أقدس أسابيع العام بالنسبة للمسيحيين، ويبدأ بسبت أليعازر، حيث تذكار إقامة السيد المسيح لصديقه أليعازر شقيق مريم ومرثا وأسقف قبرص فيما بعد، ثم أحد الشعانين والمعروف بأم أحد السعف أو أحد الخوص أو أحد الزيتونة حيث يتذكر الأقباط دخول السيد المسيح إلى أورشليم وزيارته للهيكل وطرده للباعة هناك.

ثم اثنين البصخة وهي كلمة تعني عبور ويتذكر الأقباط خلاله مثال التينة الملعونة ثم ثلاثاء البصخة ثم أربعاء البصخة حيث يتذكر الأقباط خيانة يهوذا الأسخريوطي تلميذ المسيح الذي خانه وفقاً للإيمان المسيح ويسمى أيضًا بأربعاء أيوب حيث تقرأ الكنيسة فيه قصة أيوب الصديق.

ثم خميس العهد الذي أسس فيه المسيح القداس الإلهي وغسل أرجل تلاميذه وتم القبض عليه مساء ذلك اليوم ثم يوم الجمعة العظيمة ثم سبت النور ثم عيد القيامة.

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