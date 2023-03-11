«يوم ست الحبايب».. أجمل رسائل عيد الأم 2023 مكتوبة

أيام تفصلنا عن عيد الأم والذي يعتبر فرصة مميزة للتعبير عن الحب والتقدير لـ«ست الحبايب»، حيث يكثر شراء الهدايا وتقديم عبارات الحب ورسائل المعايدة.

يتساءل الكثير عبر مواقع التواصل ومحركات البحث الاجتماعي، عن أفضل الرسائل الخاصة بعيد الأم لعام 2023، ففي السطور التالية نقدم عدد منها.

أفضل رسائل عيد الأم 2023 مكتوبة:

أمي الحبيبة، يحير القلم بما سيخطه لك من كلمات في يومك هذا، فليس كمثلك أحد يا ملاكي، وليس هناك من يقدّم ما تقدمين فجلّ من سوّاك، تمسحين على شعري فيزول التعب، وتلمسين جبيني فيغادر المرض سلمت يمناكِ، أمي في يومك هذا أدعو الله أن يبقيكِ لنا عاماً بعد عام، وأن يلبسك تاج الصحة والوقار، وأن يحفظك ويرعاكِ.

أمي يرقص قلبي في يومك وروحي تركض لجانبك، وإحساسي يطير بحبك، وحواسي كلها تهنئك وتقول لكِ: كل سنة وأنتِ بألف خير يا أمي، أحبك يا أمي، وهمي في الدنيا رضاكِ يا أغلى من عرفت بعمري وحياتي.

بهذا اليوم يمكنني أن أقدّم لكِ أمي الهدايا والزهور، لكن لا يوجد هناك شيء في الكون يمكنه أن يظهر، ويعبر عن مدى حبّي الكبير لكِ، فـ عيد أم سعيد.

أمي ما أتصور حياتي من دونك العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك كل عام وإنت بخير، أمي جايلك بأطلب رضاكي بيومك يا روحي وأقول سامحيني بعيدك يا أمي.. وكل عام وإنت بألف خير يا عيوني.

أمي هي قلباً من وفاء، هي الأصل لكل الوداد، مهما وصفتها ومهما قلت فيها زود، أظل بحقك مُقصر أمام رب العباد، يا أمي لولاكِ ما كان لي في الدنيا وجود، فهل أنساكِ امي باحلى الاعياد، يا أمي عيدكِ هو فرحة لكل من في الوجود.

أمّي يا أغلى الأماني وأحلى الأفراح، أنتي عمري اللي جاي واللي راح، عسى قلبك الكبير يا غالية يكون دوم مرتاح، أمي أجمل سيدة في الدنيا، من غيرك امي الحبيبة حياتي بلا طعم، وبلا لون، ربي يديمك لينا يا سُكّر، وأجمل عاطفة في كل الكون.