توقيع برتوكول تفعيل «العلاج الطبيعى» داخل عناية الاطفال المبتسرين والحضانات بالدقهلية

الأول من نوعه على مستوى الجمهورية..

شهد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتور هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى , اليوم , توقيع أول برتوكول من نوعه على مستوى الجمهورية بين ادارتى العلاج الطبيعى والحضانات للحد من مضاعفات حجز الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات وذلك عبر التدخل المبكر لأساليب العلاج الطبيعى .

وقع البرتوكول من جانب إدارة الرعاية الحرجة الدكتورة بسمة شوكت ( مسئول الحضانات وعناية الأطفال ) ومن جانب إدارة العلاج الطبيعى الدكتور أكرم عبد المنعم - مدير الإدارة ومنسق البرتوكول وذلك بحضور الدكتور أحمد يسرى مسئول ملف التدريب والمتابعة .

وقال الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى ومنسق البروتوكول إن برنامج العمل هدفه التدخل المبكر عبر أساليب العلاج الطبيعى لوقاية الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات من مضاعفات ومخاطر الحجز على الوظائف التنفسية و الجهاز العضلى الحركى بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم لافتاً إلى أن البرتوكول يتضمن متابعة هؤلاء الأطفال عقب خروجهم على أيدى مجموعات طبية مدربة وآليات عمل مدروسة تزيد فرص نجاح العلاج.

وأكد عبد المنعم أن التدخل المبكر بأساليب العلاج الطبيعي يجب أن يبدأ في أقرب فترة ممكنة للطفل (أوّل الولادة إن أمكن) وحتى 24 شهراً. حسب المخاطر التي يتعرض لها وحالة الطفل، ويمكن أن يستمر برنامج العلاج الطبيعي لفترة أطول مع استمرار التأثيرات العصبية حتى بلوغه سن المدرسة.

فيما كشفت الدكتورة بسمة شوكت مسئول الحضانات ورعاية الأطفال أن فكرة المبادرة والتعاون مع إدارة العلاج الطبيعى جاءت من خلال ملاحظة حالات الاطفال المبتسرين ومدى احتياجهم للعناية أما بالنسبه للحالات بعناية الأطفال فإن دخول تخصص العلاج الطبيعي يعد ضرورياً لتقليل المضاعفات المرضية وللوصول لأعلى فائدة مرجوه.

بدوره أوضح الدكتور أحمد يسرى مسئول ملف التدريب والمتابعة أن البروتوكول سيتم تنفيذه على 5 مراحل تتضمن تدريباً نظرياً للمجموعات يتبعها تدريب عملى بالحضانات والعنايات على راس العمل مشيراً إلى أن الخدمة سيتم تفعيلها بـ10 مستشفيات بعدد2 مستشفى بكل مرحلة ومن ثم سيجرى تعميمها على مستوى المحافظة .

جدير بالذكر أن أقسام العلاج الطبيعى للأطفال بصحة الدقهلية تقوم بإجراء جلسات للأطفال الذين يعانون من ملخ الولادات والشلل الدماغى والتأخر الحركى والأمراض الناتجة عن مشاكل الولادة والحجز بالعنايات بعدد يتخطى ال ـ٤٠٠٠ جلسة شهريا بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية