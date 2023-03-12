الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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السفيرة نائلة جبر: 9 مليون أجنبي مقيمين في مصر

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن الشعوب التي تعاني من صراعات سياسية أو عرقية أو دينية، من الممكن ان تحصل على وضعية اللاجئ وفقأ لاتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الملف.

 وتابعت "جبر"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد،  أن عدد اللاجئين في مصر يقدر بـ300 ألف لاجئ، و9 مليون أجنبي ينقسموا إلى لاجئين، وبعض الجنسيات الأخرى مثل السودانيين بعدد 4 مليون، والسوريون بعدد يقارب المليون، ومن جنوب السودان نصف مليون، ومجموعات أخرى من أفريقيا، خلاف وجود عدد  كبير من المهاجرين لمصر بصورة غير شرعية، مشيرة إلى أن الهجرة الغير شرعية ظاهرة تحتية من الصعب قياسها.

 وتوقعت زيادة عدد الهجرة الغير شرعية إلى مصر الفترة المقبلة، معقبة: "مصر كانت دولة ممر للمهاجرين بصورة غير شرعية، ولكنها تحولت لدولة استقرار، بسبب السيطرة على الحدود البحرية".

ولفتت إلى أن السوريين المتواجدين في مصر يعملون على توفيق أوضاعهم في مصر خلال الفترة الأخيرة، من خلال شراء بعض الممتلكات في مصر، أو الدخول في شراكات مع مصريين في بعض المشاريع، معقبة: "السوريين شطار جدًا، وربنا يوفقهم". 

وأشارت إلى أن سياسة مصر في التعامل مع ملف المهاجرين ليست قائمة على التهديد، أو الوعيد لاستغلال ملف المهاجرين، معقبة: "مصر لا تستخدم أساليب قاسية في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، مثل بعض الدول التي تلويح بفتح الحدود، وإرسال المهاجرين إلى دول أخرى".

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