مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بدمياط

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، نشاط عدد من العناصر الإجرامية كونوا تشكيلين عصابيين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي، فضلا عن إدارتهم لبؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة كفر سعد في دمياط لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وجرى استهداف التشكيل الأول المكون من 10 عناصر إجرامية لأربعة منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد؛ إذ بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرع اثنين منهم وإصابة آخر، وضبط باقي عناصر التشكيل ، وعُثر بحوزتهم على «80 كيلوجرام لمخدر البانجو – 35 كيلوجرام لمخدر الحشيش – 2 كيلوجرام لمخدر الهيروين – 15 كيلوجرام لمخدر الإستروكس – 150 ألف قرص مخدر ومؤثر – 2 بندقية آلية - 7 فرد خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – سيارة - مبالغ مالية - 9 هواتف محمولة – 6 قطع أسلحة بيضاء – ميزان حساس).

كما تم استهداف التشكيل الثاني، المكون من «4 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية» حال تواجدهم بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة كفر سعد؛ إذ بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرع أحد العناصر وإصابة آخر، وضبط أحد عناصر التشكيل، وعُثر بحوزته على «40 كيلوجرام لمخدر البانجو – 15 كيلوجرام لمخدر الحشيش – كيلوجرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش– 3 فرد خرطوش – 2 طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 2 دراجة نارية دون لوحات – مبلغ مالي – 3 قطع أسلحة بيضاء – ميزان حساس - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

تقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بـ6 ملايين جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.