سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12-3-2023

مع بداية الساعات الصباحية شغل بال المسافرين إلى الخارج معرفة سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الأحد 12-3-2023، عبر جوجل، لبدء التعاملات اليومية، ويزداد التساؤل من قبل المسافرين للملكة العربية السعودية.

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 12-3-2023

ويقدم «الدستور» سعر الدولار الأمريكي مقابل سعر الجنيه المصري في عدد من البنوك اليوم الأحد، طبقًا لآخر تحديث للبنوك، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وسجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



وسجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بمصرف أبوظبي الإسلامي



وسجل سعر الدولار اليوم الأحد في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB



وسجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول



وسجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



وسجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي



وسجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك فيصل الإسلامي نحو مبلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد الأهلي المتحد

واستكمالا لأسعار الدولار خلال البنوك سجل سعر الدولار اليوم الأحد في الأهلي المتحد نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.