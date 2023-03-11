حبس المتهم بالترويج لبيع أجهزة تعدين العملات الافتراضية بالطالبية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج أجهزة تستخدم في تعدين العملات الافتراضية على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى في الطالبية.

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم، في ترويج أجهزة تستخدم في تعدين العملات الافتراضية.

وكشفت التحقيقات، عن أنه ضبط بحوزته على "24 كارت شاشة، 6 باور سبلاى، راوتر، 4 لوحة إلكترونية، 4 حامل معدنى، 4 مروحة كمبيوتر، كمية من الكابلات والتوصيلات"، وبمواجهته أقر بإنشاء منصة إلكترونية لتعدين العملة الافتراضية.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالترويج لبيع أجهزة تستخدم فى تعدين العملات الإفتراضية على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته "24 كارت شاشة، 6 باور سبلاى، راوتر، 4 لوحة إلكترونية، 4 حامل معدنى، 4 مروحة كمبيوتر، كمية من الكابلات والتوصيلات"، وبمواجهته أقر بإنشاء منصة إلكترونية لتعدين العملة الإفتراضية "أى ثريم / RVN" عن طريق استخدام المضبوطات، وعقب ذلك يقوم بتحويل العملة لمحفظته الإلكترونية على المنصة وبيعها على مواقع التواصل الاجتماعى وتحصيل المبالغ المالية عن طريق خدمة المحفظة الإلكترونية.