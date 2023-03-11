حبس متهم بترويج أجهزة تعدين العملات الافتراضية على مواقع التواصل 4 أيام

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل، متهم بالترويج لبيع أجهزة تعدين العملات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالترويج لبيع أجهزة تستخدم في تعدين العملات الافتراضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.