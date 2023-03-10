الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الصيني بمناسبة إعادة انتخابه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية لفترة جديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس أعرب عن تمنياته للرئيس الصيني بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الشعب الصيني الصديق نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد الرئيس السيسي، بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والصين، معربًا عن التطلع إلى استمرار العمل المشترك والتنسيق بين البلدين في جو من الثقة والتفاهم المتبادل الذي طالما ميّز التعاون الاستراتيجى بين الدولتين، مؤكدًا الثقة في أن علاقات البلدين الثنائية سوف تشهد مزيدًا من التطور الإيجابي في السنوات المقبلة لما فيه صالح الشعبين والبلدين الصديقين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

تاريخ عيد الأضحى 2023 في جمهورية مصر العربية

«الياميش» فى المجمعات ومعارض «أهلًا رمضان» بتخفيضات تصل لـ35%

بعد تصريحات وزير الخارجية السعودي.. متى تعود سوريا لجامعة الدول العربية؟

مرّ بالصدفة.. النيابة تستعلم عن حالة مصاب فى مشاجرة بالشرابية

داخل «كيس أسود».. تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة لطفل بالنزهة

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الصيني بمناسبة إعادة انتخابه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل