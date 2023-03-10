كاتب سياسى: التوتر بين روسيا وبريطانيا بدأ قبل حرب أوكرانيا

أوضح يحيى حرب الكاتب والباحث السياسي، أن التوتر كان بين بريطانيا وروسيا قبل الحرب الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج 10 داونينج ستريت، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإعلان استراتيجيتها العسكرية، حيث أعلنت وزارة الدفاع البريطانية رؤيتها الاستراتيجية، واعتبرت أن روسيا هي الخطر الأول والأكبر على الأمن القومي البريطاني.

وأوضح أنه منذ ذلك الحين بدأت بريطانيا بتسيير دوريات، سواء عبر الطائرات أو عبر السفن في البحر الأسود، وحدثت عدة عمليات احتكاك ما بين القوات البريطانية والقوات الروسية، أطلقت فيها القوات الروسية طلقات تحذيرية، مرة على مدمرة ومرة على طائرات بريطانية فوث البحر الأسود.

وأشار الباحث السياسي إلى أن هناك نوعا من التوتر السابق للحرب الأوكرانية، لافتاً إلى أن بريطانيا استغلت هذه الفرصة لتظهر هذا العداء والموقف المتشنج، وذلك لأن بريطانيا عندما خرجت من الاتحاد الأوروبي أعلنت أنها قوة عالمية، وبالتالي أرادت أن تبرز كقوة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي، وقوة تشارك بالأحداث العالمية وتصنع التاريخ العالمي.