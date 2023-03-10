الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة 2023 

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

زاد البحث عن أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة 2023 مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة قطاع عريض من الأسر المصرية في شراء مستلزماتها من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتوفير للوقت والجهد على ربات البيوت خلال الشهر الكريم وإيجاد وقت كاف للعبادة وذكر الله وصلاة الترويح والتهجد.

أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة 2023 

وفرت وزارتي الداخلية والتموين والتجارة الداخلية معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار منخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المصري خلال الشهور الأخرة لرغبة التجار الجشعين في استغلال أوضاع الركود الاقتصادي التي تشعر به كافة دول العالم مؤخرا.

المعارض في القاهرة 

  • حي السيدة زينب في شارع السد بمنطقة الموردي.
  • حي مصر القديمة شارع إثر النبي بمنطقة عين الصيرة.
  • حي المقطم ميدان النافورة الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال.
  • حي التبين شارع الصفا والمروة كورنيش النيل.
  • حي حلوان شارع أبو رجيلة عزبة الولدة.
  • حي طرة شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طرة.

 

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الأرز بـ14 جنيهًا.. إقبال كبير من المواطنين على معارض «كلنا واحد»

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ننشر خريطة معارض «أهلا رمضان» بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية

المعارض في الجيزة 

  • حى فيصل أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.
  • حى 6 أكتوبر منطقة خدمات الحي 11 و 12.
  • حى المنيب شارع المدرسة.
  • حى البدرشين شارع بورسعيد.
  • حى العياط شارع شكري القواتلي.
  • خى العجوزة ميدان أرض اللواء.
  • حى الهرم ترعة المنصورية.
  • حى شمال الجيزة إمبابة.

نسب التخفيضات في معرض أهلا رمضان 2023

أقبل كبير من المواطنين على أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة 2023 بسبب التخفيضات الموجودة على السلع الغذائية والتي تتراوح من 20 - 30 % في كافة محافظات الجمهورية وتوفر الحكومة كميات كبيرة من السلع الغذائية في كافة المعارض تكفي حاجة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023 ومعارض أهلا رمضان

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يتوافر في المعارض سكر وشاي وأرز ومكرونة وزيت وسمن ولحوم وأسماك والفراخ بالإضافة إلى الياميش الرمضاني بأسعار مخفضة عن السوق وتسعى وزارتي الداخلية والتموين إلى زيادة أعداد المعارض في المحافظات لدعم المواطنين من الأسر الأكثر احتياجا خاصة في القرى والنجوع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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