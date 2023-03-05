قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023 ومعارض أهلا رمضان

ارتفعت معدلات البحث عن أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023، لمعرفة كمية السلع التي يمكن الحصول عليها ضمن حصة الشهر التموينية المقررة على كل بطاقة.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023

وفي هذا التقرير نوضح لكم اسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023 وتفاصيل عن معرض “أهلا رمضان” الذي تتوافر فيه السلع الغذائية بأسعار مخفضة بأكثر من 30%.



دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم بسعر 11 جنيهًا

سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.5 جنيه

أرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

زيت خليط حجم 800 مللي بسعر 25 جنيهًا

مكرونة وزن 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

مكرونة وزن 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

فول معبأ وزن 500 جم بسعر 7.50 جنيه

صلصة وزن 300 جم بسعر 6 جنيهات.

عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

کیس ملح طعام وزن 300 جم بسعر جنيه واحد.

تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 12 جنيهًا.

جبنة تتراباك وزن 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك وزن 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف وزن 140 جرامًا بسعر جنيهين.

مربى أنواع وزن 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

شاي ناعم وزن 40 جم بسعر 3.50 جنيه

قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم بسعر 3 جنيهات.

مسلى صناعي وزن 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

لبن جاف وزن 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم بسعر جنيهين.

خل 5% حجم 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

صابون تواليت وزن 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

صابون غسيل وزن 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

کیس سائل غسيل أوان وزن 80 جم بسعر جنيهين.

مسحوق أتوماتيك وزن 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

معارض أهلا رمضان 2023

ومنذ افتتاح معارض “أهلا رمضان” خلال الأشهر الماضية، وصل عددها إلى 455 معرض على مستوى محافظات الجمهورية ‏منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، بجانب السيارات المتنقلة ‏والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية والتي توفر السلع الغذائية بنسبة تخفيضات تصل إلى ‏‏30%.

وجاري في الوقت الحالي تجهيز معرض "أهلا رمضان" الرئيسي الذي سيتم افتتاحه ‏خلال أيام بعد استكمال أعمال التجهيزات وضخ السلع به وسيكون البيع بالمعرض بسعر التكلفة.