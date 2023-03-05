«الشيطان يعدكم الفقر».. داعية إسلامى يوضح حكم الشرع فى تخزين السلع

أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، تفسير قول الله تعالى «الشيطان يعدكم الفقر» مشيرًا إلى أن الشيطان يأمر الإنسان بالفحشاء واستغلال حاجات الناس واللعب بأقوات الناس.

وأضاف «عبدالمعز» خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «DMC» اليوم الأحد: «الله يعدنا بمغفرة منه وفضلا والله واسع عليم» مشيرًا إلى أن الحكمة هي معرفة كيفية الإنفاق.

عبدالمعز: «الشيطان هيخليك تكنز وتحوش وتستغل حاجات الناس»

وتابع: «ليه ربنا قال الشيطان يعدكم الفقر؟؛ لأن الشيطان هيخليك تكنز وتحوش وتستغل حاجات الناس» مؤكدا أن النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرنا أن ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينادي ملكان يقول الأول اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، متابعا: «يعني اللي مخزن حاجة تتلف أو تتحرق ويخسر فلوسه».

وطالب عبدالمعز بضرورة عدم تخزين السلع، مضيفا: «لماذا تخزن السلع، هتاخد أكثر من رزقك؟».