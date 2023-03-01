الباز يكشف خطة الإخوان لضرب معارض أهلا رمضان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة أطلقت معارض أهلا رمضان، مبكرًا لحل أزمة الأسعار وتوفير السلع بأسعار وتخفيضات.

وأشار الباز، خلال لايف "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن هناك من يحاول إفساد المعارض، وهناك محاولات اختراق لها، فظهرت الدلالات اللاتي تشترين البضائع بكميات ليبعنها بأسعار أعلى.

ولفت الباز، إلى أنه يتم ترويج فيديو لخناقة في خيمة لا علاقة لها بأهلا رمضان، على أنها في المعرض ليروج كذبًا أن السلع غير متوفرة، والناس تتسارع وتتشاجر للحصول عليها.

وأردف أن واقعة نشوب حريق في معرض أهلا رمضان في ملاوي في المنيا، غير مستبعد أن يكون مخطط الجماعة الإرهابية، لعمل مشاكل لمعارض أهلا مضان، لتضخيم الأزمة لأنه من مصلحتها، تشويه أي إجراء يقلل من تداعيات أزمة الأسعار، لأنهم يريدون استثمار الأزمة، ويفسدوا إجراءات الحكومة.