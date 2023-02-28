الباز يكشف علاقة حجاب حنان ترك بمليارات الإخوان وخطأ مقارنته بمنى زكى

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن موجة الهجوم على حجاب منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، دفعت البعض لمقارنة حجاب منى زكي وحجاب الفنانة حنان ترك، ليدللوا أن المحجبة ليست بهذا القبح الظاهر في الصورة على حد اعتقادهم.

وأوضح الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية، على "فيسبوك"، أن حجاب منى زكي يعبر عن شكل ومنظر سيدة مكافحة ظروفها صعبة، أما حجاب حنان ترك، فهو حجاب سيدة تعيش في بيت ملياردير شقيق حسن مالك القيادي الإخواني.

خطأ المقارنة بين حجاب حنان ترك ومنى زكي

وأردف: "فرق بين حجاب واحدة شقيانة، وواحدة معاها مليارات، المقارنة خاطئة تمامًا".

وأكد الباز، أنه ليس ضد الحجاب، مردفًا: "أنا ضد فرض الحجاب، وإرهاب من لا ترتديه بأنها سيحل عليها غضب الله، مفيش فرق بين المصرية المحجبة وغير المحجبة، اللي عايزة ترتديه هي حرة لكن لا تنظر لمن لا ترتديه أنها فاسقة وسيئة السمعة".