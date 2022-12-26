الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المطربة حنان عن فترة ارتدائها الحجاب: كنت داخلة على فترة غامقة

المطربة حنان
المطربة حنان

قالت المطربة حنان، إنها بعد اعتزالها الغناء دخلت في مرحلة تدين في فترة انتشر فيها ظاهرة الحجاب بمصر، مؤكدة :"كنت داخلة على سكة غامقة".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن شقيقها أنقذها من هذا الطريق ونصحها بأن لا تكون تابعًا لشخص وعليها أن تقرأ كتب، مشيرة إلى أنها كانت تحضر مجالس علم وكانوا أشخاصًا جيدين ولكن الأفضل للإنسان أن يتحرك وفقًا لقواعد وخطوة خطوة.

وتابعت أن شقيقها قدم لها في الجامعة الأمريكية دراسات إسلامية، وتلقت عامين منها خلال تواجدها في مصر وأكملت وقت تواجدها بألمانيا كانت تعود لمصر وقت الامتحانات، مشيرة إلى أنها طوال الوقت كانت تستمع لأغانيها وتبكي.

وعن سبب عدم غنائها بألمانيا، قالت إن زوجها الثاني كان طبيبًا وكان كل أصدقائه أطباء، وكان منهم صديقة لها طلبت منها "سي دي" أغنية "ياليلي أه"، وكانت تسمعها دائمًا رغم عدم معرفتها بالعربية ولكن النغمة كانت تعجبها، مؤكدة أنها لم تغني في ألمانيا؛ لأن الحياة مفتوحة هناك بشكل كبير رغم وجود قوانين تطبق، ولكنها لديها خطوطًا حمراء.

المطربة حنان الغناء سكة غامقة الحجاب إنقاذ شقيقها دراسات إسلامية سبب عدم غنائها بألمانيا

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