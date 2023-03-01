الباز: الناس تخشى الاعتراف بالإنجازات بسبب إرهاب الإخوان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإخوان يكرهون أي شيء يتطور في مصر، لذا ينشرون حوله الأكاذيب، لأنه من مصلحة الإخوان أن يفشل النظام، لذا لا يعتب عليهم النفخ في أزمة الأسعار، لكنه يعتب على المعارضين عدم اعترافهم بنجاح إجراءات الدولة لخفض أسعار بعض السلع.

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي، على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المعارضة في مصر مراهقة وساذجة، وتخشى أن تقول كلمة حق حول أي نجاح للدولة، لذا تنكر الحقيقة وما يحدث على الأرض، مردفا: “فاهمين إن المعارضة طول الوقت تعني رافض وكاره، ولا يرى أي إيجابيات تحدث”.

وأشار الباز إلى أن هناك فصيلا كبيرا من الناس، يرى التطور ويستفيد منه، لكنه يخشى أن يقول كلمة جيدة عنه، فيتعرض لإساءات لجان الإخوان الإلكترونية، مردفا: “ممكن واحد يركب قطر تتطور، لكنه خايف لو اتكلم عن حاجة كويسة، الناس تشتمه، توجد لجان على السوشيال ميديا يشتموا أي حد يقول كلمة كويسة، ويرهبوه، فبيقول أنا مالي يا عم”.

وأردف الباز: “الناس لا تشيد بأي نجاح خوفا من لجان الإرهابية، حتى لا يتعرضون لإرهاب نفسي ومعنوي لأي حد بيقول كلمة كويسة”.