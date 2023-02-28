الباز يكشف لماذا خلع عدد كبير من الفتيات الحجاب بعد 2011؟ (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عددًا كبيرًا من الفتيات اللاتي ارتدين الحجاب لاعتقادهم أنه فرض ديني، قمن بخلعه بعد عام 2011، بعدما راجعن أنفسهن، وعرفن تاريخ الحجاب في مصر، ومتى تم ربطه بالدين.

وأوضح الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية، على "فيسبوك"، أن من بين من خلعن الحجاب نوارة أحمد فؤاد نجم، ابنة شاعر العامية الراحل أحمد فؤاد نجم.

وأشار الباز، إلى أن نوارة في كتابها "أنت السبب يابا"، حكت عن مأساتها مع الحجاب، وكيف أن والدتها التي تأثرت بالجماعات الدينية فرضته عليها وهي صغيرة، وكانت طول الوقت منزعجة، وتعيش في حالة غضب وجحيم، حتى خلعته.

ولفت الباز، إلى أن الحجاب تم ربطه بالدين لأول مرة بعد نكسة 1967، عندما بدأ المد الديني يزيد، وشعرت الناس أن الهزيمة عقاب، مردفًا: "الإخوان عايزين يلبسوا ستات كثير الحجاب، فربطوه بالدين، ويقولوا إنه فرض، ولو لم ترتديه ربنا هيعذبها ويعذب جوزها".