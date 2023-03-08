ننشر خريطة معارض «أهلا رمضان» بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية

فى إطار جهود الدولة لتخفبف الأعباء على المواطنين، تقيم مصر بجميع محافظاتها، معارض أهلا رمضان، لتقديم السلع بشكل مخفض خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتنشر "الدستور" خريطة لمعارض "أهلا رمضان"، بمراكز ومدن محافظة الشرقية، حيث تتواجد معارض أهلا رمضان فى عدد من المراكز والمدن، والتي جاءت على النحو التالي:

ففى مدينة الزقازيق أمام محطة القطارات، ومركز الزقازيق بطريق القنايات كارفور، وهايبر السلام بقرية شيبا، وفى مدينة العاشر من رمضان، هايبر وان طريق الإسماعيلية، وسوبر ماركت العلاف بالمجاورة 17 وسوبر ماركت العلاف بالمجاورة 10 وسوبر ماركت بلازا المجاورة الأولى وأسواق البدر مجاورة 70، وأسواق البدر مجاورة 43، وسوبر ماركت عبد المقصود بالأردنية.

وفى مركز صان الحجر بالمعرض الرئيسى بمركز صان الحجر القبلية بجوار مركز المدينة، وفى مركز منيا القمح أمام مجلس المدينة ومعرض بالطريق الدائرى وشادر لحوم ميدان الشهيد المنسى وهايبر الماسة للمواد الغذائية لجوار مصلى العيد.

وفى مركز بلبيس تتواجد معارض أهلا رمضان أمام بوابة مجلس المدينة وشادر اللحوم البلدية بجوار بوسطة مجلس المدينة، وماركت الجلاء، ومنفذ بيع المواد الغذائية بشارع بورسعيد، وفى مدينة القرين بمعرض داخل مجلس المدينة ومعرض نادى المعلمين أمام مسجد عمر ابن الخطاب، ومركز أبو كبير بالمعرض الرئيسى بشارع مصطفى كامل.

وفى مركز ههيا توجد معارض أهلا رمضان فى معرض المواد الغذائية بجوار مضيفة السنترال، وشادر لحوم السنترال أمام مزلقان الفتح، ومركز أولاد صقر، بشارع البحر بجوار المرور.

وبمركز كفر صقر بالمعرض أمام مجلس المدينة، ومعرض السنترال بجوار الإدارة الصحية، وشادر اللحوم بجوار الإدارة الصحية، ومعرض بجوار برج السحيلى شارع البحر، وبمركز الحسينية سوبر ماركت أولاد بدران بجوار مستشفى الحسينية، ومعرض بجوار النادى الرياضى، معرض بجوار مجلس المدينة، وشادر لحوم بيع منتجات الإدارة الزراعية بمنشأة أبو عمر.

وفى مركز أبو حماد بالمعرض أمام مجلس المدينة، ومركز مشتول السوق بالطريق الرئيسى بجوار المدرسة الثانوية الصناعية، ومركز فاقوس بهايبر هنا بشارع السوق، وهايبر مكة بشارع الدروس وهايبر طيبة بشارع مركز شرطة فاقوس، وهايبر إبراهيم وحيد بجوار مركز شباب الصوالح، وهايبر عامر بشارع المكتبات.

أما عن مركز الإبراهيمية بهايبر هنا شارع بورسعيد، والمعرض الرئيسى أمام موقف الإبراهيمية - الزقازيق، ومدينة القنايات سوبر ماركت هانى وهيب بشارع مسجد النصر، وسوبر ماركت أسواق الجنة بحر المرور، وسوبر ماركت سالم النبوى طريق ديرب نجم، ومركز ديرب نجم بهايبر المنار أمام مدرسة السويدى ومعرض المواد الغذائية بجوار معرض سيرا للأدوات المنزلية، وهايبر وان بجوار مجلس المدينة.