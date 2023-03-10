الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ارتفاع بالحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 10-3-2023

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

توقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة اليوم الجمعة ليكون الجو مائلا للحرارة نهارًا ومائلا للدفء ليلًا، لتصل الحرارة ذروتها غدًا السبت، ثم تنخفض بشدة يوم الاثنين المقبل وسط أمطار شديدة على أغلب المحافظات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 10-3-2023.

حالة الطقس اليوم 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس حارا على أغلب الأنحاء يومي الجمعة والسبت والأحد مع سماء خالية من السحب أغلب أوقات النهار، وتكون الفرص مهيأة لسقوط الأمطار خلال حالة الطقس الأيام المقبلة خاصةً يوم السبت.

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وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية تتكون الشبورة المائية خلال الطقس اليوم على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة الكبرى: العظمى 27 درجة   والصغرى    14درجة .
  • الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 27 درجة والصغرى   14 درجة.
  • السواحل الشمالية والغربية: الكبرى 23 درجة ، والصغرى 13 درجة .
  • السواحل الشمالية الشرقية: الكبرى 25 درجة، والصغرى   12 درجة .
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الكبرى 27 درجة، والصغرى 16   درجة .
  • شمال الصعيد: الكبرى 28 درجة، والصغرى 11 درجة .
  • جنوب الصعيد: الكبرى 31 درجة، والصغرى 15 درجة .

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