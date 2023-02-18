أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معرض الزهور 2023 بحديقة الأورمان في منتصف شهر فبراير الجاري والذي يقام سنويا، ويشارك فيه عدد كبير من عارضي الزهور ومصنعي مستحضرات التجميل من كافة دول العالم ويتميز المعرض بوجود أنشطة زراعية للأطفال لمعرفة كيفية اختيار أواني الزراع والبذور وغير ذلك من الأعمال التي يمكن أن يشترك فيها الأطفال.

موعد انتهاء معرض الزهور 2023 بحديقة الأورمان

يستمر معرض الأزهار في نسخته الـ 90 و المقام حاليا في حديقة الأورمان حتى نهاية شهر رمضان 1444/2023 والذي تم افتتاحه منذ أيام بحضور عدد من سفراء العديد من الدول ومسؤولي وزارة الزراعة و وأعضاء مجلس النواب حيث يتم استقبال الجماهير من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا.

وحددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سعر تذكرة الدخول للراغبين في زيارة المعرض 10 جنيهات و 25 جنيه للسيارة وللأطفال أقل من 12 سنة الدخول مجانا حيث يشهد المعرض سنويا أقبال كبير من المواطنين.

رواد معرض الزهور بحديقة الأورمان 2023

وصل عدد العارضين في المعرض أكثر من 190 عارض حيث يضمن أكبر عدد من منتجي الزهور ومستحضرات التجميل واللاند سكيب ومنتجي عسل النحل ومستلزمات المناحل وكافة الصناعات القائمة على زراعة الأزهار بالإضافة إلى المواطنين الراغبين في الشراء والاستمتاع بمشاهدة أجمل المناظر الطبيعية.

ويعد معرض الأورمان من أقدم معارض الأزهار في الشرق الأوسط والتي تقام سنويا منذ عام 1917 حيث بلغت مساحة الحديقة نحو 28 فدان يقام المعرض على مساحة 14 فدان فقط ليعرض المشاركين جميع أنواع نباتات الزينة والنباتات العطرية والطبية والنباتات المخصصة لزراعة المنزلية ونباتات الشمس والظل والنباتات المستخدمة في المطبخ المصري.

أسعار الزهور في معرض الأورمان 2023

تتراوح أسعار النباتات في معرض الزهور 2023 بحديقة الأورمان من 10 جنيهات إلى 50 ألف جنيه، وذلك وفقا لنوع النبات ودرجة نموه حتى تتناسب مع كافة طبقات المجتمع كما يمكن لرواد المعرض شراء أدوات الزراعة سواء للمبتدئين أو للمحترفين بالإضافة إلى وجود توعية كاملة لمشتري النبات للعناية بها.

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