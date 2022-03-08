منتجات وزارة الزراعة قبلة رواد معرض زهور الربيع (صور)

افتتح الأسبوع الماضي معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان في نسخته الـ89، بحضور وزير الزراعة وعدد من السفراء ونواب مجلس النواب.

وشهد معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان، الثلاثاء، إقبالاً كثيفًا من قبل المواطنين في منذ افتتاحه، السبت، بغرض اقتناء العديد من الزهور والنباتات النادرة ونباتات الزينة الموجودة داخل المعرض.

ويشارك في معرض زهور الربيع ما يقرب من 190 عارض، ومن ضمن العارضين جناح وزارة الزراعة والذي ضم العديد من المنتجات من ضمنها عصائر، خضروات، فاكهه، مخللات، دواجن، لحوم، أسماك، ألبان، بقوليات، تمور، زيت زيتون، توابل، وياميش رمضان وغيرها من المنتجات التابعة لوزارة الزراعة.

وشهد جناج وزارة الزراعة بمعرض زهور الربيع بحديقة الأورمان إقبال كثيف من قبل المواطنين الوافدين على المعرض بغرض اقتناء مختلف المنتجات، والذين اتخذوا جناح وزارة الزراعة قبلة لهم وشهد زحام شديد من قبل المواطنين.

وقال محمد علي، أحد رواد معرض زهو الربيع، إن منتجات وزارة الزراعة مميزة ومتنوعة وتضم مختلف المشتريات التي يحتاجها المواطنين، لافتا إلى أن الجناج يضم لحوم وحلويات وعصائر وغيرها ما يجذب لها رواد المعرض.

من جانبه، أوضح رضا ممدوح، أحد رواد معرض الزهور، أن أهم ما يميز جناح وزارة الزراعة هو وجود كافة احتياجات المواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من المنتجات الخارجية.

أضاف عبدالله فارس، أحد رواد معرض الزهور، أن معرض الزهور تم افتتاحه تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم وجناح وزارة الزراعة وفر ياميش رمضان للمواطنين وهو ما جعل العديد من رواد المعرض يتوافدون على جناج وزارة الزراعة.

معرض زهور الربيع