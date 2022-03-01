الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

موضة 2022.. أفكار تزيين طاولة الربيع من الأزهار الأنيقة والملهمة

صورة ارشفية
صورة ارشفية

يودع الجميع فصل الشتاء الآن ويستعد لاستقبال فصل الربيع، وهو من أجمل فصول العام، حيث أنه يتميز بالأجواء الممتعة والأزهار المتفتحة، ويعتبر ديكور المنزل في الربيع من أهم الأشياء التي يجب التركيز عليها.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “digsdigs” ابرز ديكورات الطاولات لربيع 2022.

طاولة زنبركية مشرقة ومنعشة مع قطعة مركزية من الأزهار الصفراء والربيعية وشواحن من الخيزران وعداء أبيض ومناديل صفراء

طاولة زنبركية مشرقة ومنعشة مع قطعة مركزية من الأزهار الصفراء والربيعية وشواحن من الخيزران وعداء أبيض ومناديل صفراء. 

إعداد ربيع ريفي ملون مع مفرش من الخيش ، قطع مركزية وأطباق زهرية زاهية

إعداد ربيع ريفي ملون مع مفرش من الخيش، قطع مركزية وأطباق زهرية زاهية. 

 

مفرش طاولة أبيض مائل للصفرة ومفارش مطبوعة باللون الأصفر وزنبق أصفر وفروع للقطع المركزية

مفرش طاولة أبيض مائل للصفرة ومفارش مطبوعة باللون الأصفر وزنبق أصفر وفروع للقطع المركزية.

طاولات زنبركية زهرية وزرقاء زاهية مع أزهار وشموع وبورسلين ملون

طاولات زنبركية زهرية وزرقاء زاهية مع أزهار وشموع وبورسلين ملون. 

بورسلين مطبوع عليه أزهار ، منديل أخضر وبعض الزهور

بورسلين مطبوع عليه أزهار، منديل أخضر وبعض الزهور. 

طاولة زنبركية ملونة مع قطع مركزية زهرية زاهية ومناديل وأكواب ملونة

طاولة ملونة مع قطع مركزية زهرية زاهية ومناديل وأكواب ملونة. 

مفرش مائدة أخضر مطبوع ، قطع مركزية من الزهور البيضاء والصفراء المورقة لفصل الربيع

مفرش مائدة أخضر مطبوع، قطع مركزية من الزهور البيضاء والصفراء المورقة لفصل الربيع. 

إعداد طاولة فائق السطوع وملون على الطراز المغربي ، مع أزهار وردية ومناديل وعداء ووسائد مشرقة

إعداد طاولة فائق السطوع وملون على الطراز المغربي، مع أزهار وردية ومناديل وعداء ووسائد مشرقة. 

منظر طاولة ربيعي ملون مصنوع باللون الأرجواني والوردي والأخضر الفستقي بالإضافة إلى المساحات الخضراء في الأواني

منظر طاولة ربيعي ملون مصنوع باللون الأرجواني والوردي والأخضر الفستقي بالإضافة إلى المساحات الخضراء في الأواني. 

طاولة زنبركية ملونة مع إبريق برتقالي لامع ومناديل زهرية وأزهار

طاولة ملونة مع إبريق برتقالي لامع ومناديل زهرية وأزهار. 

طاولات ربيعية محايدة مع البورسلين الأبيض وقطع الزنبق الأبيض والدجاج الصناعي

طاولات ربيعية محايدة مع البورسلين الأبيض وقطع الزنبق الأبيض والدجاج الصناعي. 

منضدة زنبركية محايدة مع جرار زهرية وردية متدرجة اللون ومزهريات زرقاء وأغصان كرز مزهرة

منضدة محايدة مع جرار زهرية وردية متدرجة اللون ومزهريات زرقاء وأغصان كرز مزهرة. 

إعداد طاولة سبرينج خضراء وبيضاء مع مفارش خضراء ومساحات خضراء وقطع مركزية للزهور ومرابي حيوانات صغيرة

إعداد طاولة خضراء وبيضاء مع مفارش خضراء ومساحات خضراء وقطع مركزية للزهور ومرابي حيوانات صغيرة. 

منضدة ذات ينابيع صفراء ساخنة مع مفرش طاولة زاهي وورود ومناديل صفراء

منضدة ذات ينابيع صفراء ساخنة مع مفرش طاولة زاهي وورود ومناديل صفراء. 

أضف لونًا إلى إعداد طاولتك مع قطع مركزية زهرية زاهية في دلاء لإضفاء طابع ريفي

أضف لونًا إلى إعداد طاولتك مع قطع مركزية زهرية زاهية في دلاء لإضفاء طابع ريفي. 

طاولة زنبركية باستيل مع علب من الصفيح الباستيل بدلاً من المزهريات وأزهار الربيع وألواح الباستيل وأجهزة الشحن

طاولة باستيل مع علب من الصفيح الباستيل بدلاً من المزهريات وأزهار الربيع وألواح الباستيل وأجهزة الشحن. 

طاولة زنبركية ملونة مع مفرش طاولة وردي خوخي ، قطع وسط زنبق زاهية في سلال ، ولمسات مذهبة

طاولة ملونة مع مفرش طاولة وردي خوخي، قطع وسط زنبق زاهية في سلال، ولمسات مذهبة. 

طاولة زنبركية منعشة مع قطع مركزية ملونة ومناديل بيضاء وعداء أخضر وبورسلين أبيض

طاولة منعشة مع قطع مركزية ملونة ومناديل بيضاء وعداء أخضر وبورسلين أبيض. 

منضدة زنبركية بألوان الباستيل باللونين الأزرق الفاتح والأبيض ، مع منسوجات مخططة وقطعة زهرية محايدة

منظر طاولات ربيعي أخضر وأبيض منعش مع عدائين ومفارش دانتيل وقطعة مركزية بيضاء من الخزامي. 

منضدة زنبركية خضراء زاهية مع عداء أخضر وألواح وقطع مركزية من العشب الطازج

منضدة زنبركية خضراء زاهية مع عداء أخضر وألواح وقطع مركزية من العشب الطازج. 

طاولة زنبركية زاهية ببساطة مع مناديل صفراء ، زهور الأقحوان الصفراء ، لوحات منقوشة

طاولة زاهية مع مناديل صفراء، زهور الأقحوان الصفراء، لوحات منقوشة. 

منظر طاولة ربيعي ملون باللون البرتقالي والأزرق مع إحساس كلاسيكي

منظر طاولة ربيعي ملون باللون البرتقالي والأزرق مع إحساس كلاسيكي. 

ابرز ديكورات الطاولات لربيع 2022 ابرز ديكورات الطاولات يودع فصل الشتاء فصل الربيع أجمل فصول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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