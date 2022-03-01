موضة 2022.. أفكار تزيين طاولة الربيع من الأزهار الأنيقة والملهمة

يودع الجميع فصل الشتاء الآن ويستعد لاستقبال فصل الربيع، وهو من أجمل فصول العام، حيث أنه يتميز بالأجواء الممتعة والأزهار المتفتحة، ويعتبر ديكور المنزل في الربيع من أهم الأشياء التي يجب التركيز عليها.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “digsdigs” ابرز ديكورات الطاولات لربيع 2022.

طاولة زنبركية مشرقة ومنعشة مع قطعة مركزية من الأزهار الصفراء والربيعية وشواحن من الخيزران وعداء أبيض ومناديل صفراء.

إعداد ربيع ريفي ملون مع مفرش من الخيش، قطع مركزية وأطباق زهرية زاهية.

مفرش طاولة أبيض مائل للصفرة ومفارش مطبوعة باللون الأصفر وزنبق أصفر وفروع للقطع المركزية.

طاولات زنبركية زهرية وزرقاء زاهية مع أزهار وشموع وبورسلين ملون.

بورسلين مطبوع عليه أزهار، منديل أخضر وبعض الزهور.

طاولة ملونة مع قطع مركزية زهرية زاهية ومناديل وأكواب ملونة.

مفرش مائدة أخضر مطبوع، قطع مركزية من الزهور البيضاء والصفراء المورقة لفصل الربيع.

إعداد طاولة فائق السطوع وملون على الطراز المغربي، مع أزهار وردية ومناديل وعداء ووسائد مشرقة.

منظر طاولة ربيعي ملون مصنوع باللون الأرجواني والوردي والأخضر الفستقي بالإضافة إلى المساحات الخضراء في الأواني.

طاولة ملونة مع إبريق برتقالي لامع ومناديل زهرية وأزهار.

طاولات ربيعية محايدة مع البورسلين الأبيض وقطع الزنبق الأبيض والدجاج الصناعي.

منضدة محايدة مع جرار زهرية وردية متدرجة اللون ومزهريات زرقاء وأغصان كرز مزهرة.

إعداد طاولة خضراء وبيضاء مع مفارش خضراء ومساحات خضراء وقطع مركزية للزهور ومرابي حيوانات صغيرة.

منضدة ذات ينابيع صفراء ساخنة مع مفرش طاولة زاهي وورود ومناديل صفراء.

أضف لونًا إلى إعداد طاولتك مع قطع مركزية زهرية زاهية في دلاء لإضفاء طابع ريفي.

طاولة باستيل مع علب من الصفيح الباستيل بدلاً من المزهريات وأزهار الربيع وألواح الباستيل وأجهزة الشحن.

طاولة ملونة مع مفرش طاولة وردي خوخي، قطع وسط زنبق زاهية في سلال، ولمسات مذهبة.

طاولة منعشة مع قطع مركزية ملونة ومناديل بيضاء وعداء أخضر وبورسلين أبيض.

منظر طاولات ربيعي أخضر وأبيض منعش مع عدائين ومفارش دانتيل وقطعة مركزية بيضاء من الخزامي.

منضدة زنبركية خضراء زاهية مع عداء أخضر وألواح وقطع مركزية من العشب الطازج.

طاولة زاهية مع مناديل صفراء، زهور الأقحوان الصفراء، لوحات منقوشة.

منظر طاولة ربيعي ملون باللون البرتقالي والأزرق مع إحساس كلاسيكي.