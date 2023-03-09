أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، عن وجود هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، موضحة أن سبب حدوث هذا هو تغيير كبير في خرائط الطقس من يوم لآخر، لذلك تجب متابعة النشرات الجوية بصورة يومية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، قائلة: "تشير خرائط الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح على بعض المناطق، وجار المتابعة من قِبل المركز بهيئة الأرصاد الجوية".

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد يوم الإثنين المقبل أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث (40% تقريبًا) إلى جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت: "كما تشهد حالة الطقس الثلاثاء المقبل، أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة".

واختتمت: "كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطع".