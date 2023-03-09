الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رئيس بنك البركة مصر: ضوابط ترميز البطاقات الصادرة عن المركزى تتيح أحدث وسائل الدفع العالمية فى مصر

حازم حجازي نائب رئيس
حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة

البنوك جاهزة لتطبيق الآلية الجديدة خلال وقت قريب 

52 مليون بطاقة صادرة عن البنوك معفاة من رسوم السحب النقدي 

قال حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، إن سبل الدفع شهدت تطورات كثيرة طوال الخمسين سنة الماضية، بداية من الدفع النقدي إلى البطاقات الائتمانية ثم الكروت غير التلامسية، وصولاً إلى تمكن العملاء من الدفع عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول حاليًا، مشيرًا إلى أن المركزي قام اليوم بإصدار القواعد المنظمة والأطر الفنية لترميز البطاقات عبر الأجهزة الإلكترونية بهدف إتاحة أحدث أساليب الدفع الإلكتروني العالمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان، أن آلية ترميز البطاقات تعني ببساطة قيام العميل بتسجيل بيانات بطاقات الائتمان والخصم وغيرها من أنواع البطاقات الأخرى على الموبايل أبلكيشن، والذي يتولى من خلاله بعد ذلك القيام بعمليات الدفع وسحب الأموال بمجرد اقتراب الموبايل من ماكينات الدفع في المتاجر والأماكن المختلفة، وبالتالي يمكنه الاستغناء عن حمل بطاقات الدفع.

وتوقع حجازى أن تختفي البطاقات الإئتمانية خلال السنوات القليلة المقبلة مع تطبيق آلية الترميز الجديدة وبدء استخدام الموبايل في تنفيذ المدفوعات والعمليات المالية المختلفة، مضيفًا أن البنوك المصرية جاهزة لبدء تطبيق هذه الآلية خلال وقت قريب عقب إجراء بعض التعديلات البسيطة على أنظمتها التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الهدف من كل التطورات السابقة هو تقليل استخدام الكاش والبطاقات.

وحول فرض رسوم على البطاقات الإئتمانية، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، أنه من المتعارف أن بطاقات الخصم المربوطة بحسابات العملاء في البنوك والبطاقات مسبوقة الدفع وبطاقات المرتبات والمعاشات وبطاقات ميزة ليس عليها رسوم إلا في حالة استعمال ماكينة بنك آخر، حيث يتم تطبيق عمولة بحد أقصى 5 جنيهات على عملية السحب.

وأوضح أن البطاقات التي يتم فرض رسوم على السحب من خلالها هي بطاقات الائتمان فقط، وذلك لتشجيع العملاء على استخدامها في المشتريات وتقليص عمليات السحب النقدي من خلالها، مشيرًا إلى أن عدد البطاقات الصادرة عن البنوك يصل إلى 56 مليون بطاقة من بينهم 4 ملايين بطاقة ائتمان (مشتريات)، هي التي يطبق عليها رسوم عند السحب النقدي سواء من ماكينة البنك المصدر للبطاقة أو ماكينات البنوك الأخرى، بينما 52 مليون بطاقة لا يتم فرض رسوم عليها عند السحب من البنك المصدر للبطاقة، ولا تتجاوز هذه الرسوم 5 جنيهات في حالة استخدام ماكينات بنوك أخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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