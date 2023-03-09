الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد للمتهم بقتل شاب حاول سرقة منزل جارته بالشرقية

المؤبد للمتهم
المؤبد للمتهم

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، شابًا بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل آخر حاول منعه من سرقة منزل جارته بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمود منصور وأيمن حمدان، وسكرتارية تامر عبدالعظيم.

وتعود أحداث القضية رقم 20576 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبو حماد، المقيدة برقم 3670 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم "أحمد. م. م" إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 20 نوفمبر من العام الماضي، وبدائرة مركز شرطة أبو حماد، قتل عمدا المجنى عليه محمد وبغير سبق إصرار أو ترصد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم سدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بصدره مستخدما في ذلك سلاحا أبيض "سكينا" فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، وهي قيام المتهم بالشروع في سرقة العين المملوكة للمجني عليها "داليا ع ع".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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