الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

معهد المشورة يستضيف مؤسس مبادرة العالم يحتاج إلى أب اليوم

معهد المشورة
معهد المشورة

أعلنت مكتبة الدراسات الأكاديمية بمعهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، عن تنظيم ندوة عن مدى فعالية تأثير دور الأب على أبنائه سواء السلبي أو الإيجابي.

ويحاضر بالندوة كاسي كارستنز مؤسس مبادرة العالم يحتاج إلى أب العالمية، و المهندس باسم عبد الملك مؤسس الحركة بمصر، هذا ويتم النقاش خلال الندوة عن العوامل المؤثرة التي تحافظ علي قوة علاقاتنا الزوجية رغم التحديات المحيطة.

وقال معهد المشورة في إعلانه أن الدعوة عامة لحضور الندوة بمسرح كنيسة مارجرجس كوتسيكا وذلك اليوم الأحد 19 مارس من الساعة 6 وإلى الساعة 9 مساء .

من جهة أخرى، رسم نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة، وتوابعها ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، طلبة الفرقة الرابعة بالكلية في رتبة "إبيدياكون".

جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم أول أمس وتولى نيافته خدمته في مقر الكلية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما بارك نيافته ارتداء طلبة الفرقة الثانية للقسم ذاته، ثوب التكريس (الروب).

 وفس سياق متصل، رسم الأنبا ميخائيل ، طلبة القسم المسائي في رتبة "أغنسطس"، وفي كلمته شدد على ضرورة الحرص الدائم على كرامة الإكليريكية وذلك من خلال أن يكون الشماس الإكليريكي نموذجًا في الكلام والتصرف والانضباط في الصلاة والتعقل والحكمة.

شارك في الصلاة القمص بنيامين المحرقي المشرف الروحي لطلبة القسم النهاري، وبعض أعضاء هيئة التدريس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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