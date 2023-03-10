الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم الجمعة.. مطران طنطا يترأس خدمتي البروجزماني ومدائح العذراء مريم

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

يترأس الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، اليوم الجمعة، خدمة القدسات السابق تقديسها (البروجزماني)، في تمام الساعة التاسعة صباحًا  في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل.

كما يرأس خدمة مدائح العذراء مريم في تمام الساعة 7 مساءً في نفس الكنيسة، ويأتي ذلك في إطار برنامج كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر خلال صلوات الأسبوع الثاني من الصوم.

من جهة أخرى، قال البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، في كلمته الترحيبية بالأنبا إبيفانيوس مطران كييف وأوكرانيا: "ردت بطريركية موسكو ورئيسها الحالي بشكل تعسفي واستبدادي على قانون كنسي تم وضعه بشكل قانوني لعدة قرون، ولهذا السبب قاموا بغزو سلطتنا الروحية والرعوية جغرافيًا في إفريقيا، باعتبارهم "ذئاب متوحشة لا تحافظ على القطيع"، في محاولة لتسميم روحيًا النفوس الضعيفة لأطفالنا الأفارقة الأصليين المستنيرين، من أجل إحداث التفكك اللعين لقطيعنا المسيحي، في الأوقات الحرجة للبشرية وللعالم المسيحي، قاموا بتمزيق رداء المسيح الراعي غير المنسوج عن قصد، وصبوا غضبًا وعقدة تجاه كنيسة الإسكندرية الكبرى، التي "تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها" الكنيسة الروسية من خلال تعزيز مكانتها الذاتية.

نسي الأخوة من الشمال عمدا الإحسان الكبير للعروش البطريركية الكبرى في الشرق، ولا سيما عروش القسطنطينية والإسكندرية الرسوليين، لإعطاء كرامة وقيمة ذاتية للكنيسة الروسية. في أعقاب الضغوط الخانقة لملك المملكة الروسية القيصر فيودور الأول يوانوفيتش (1557-1598). 

لقد نسوا بسهولة أنه من خلال توقيعات أسلافنا الشهيد إرمياس الثاني ترانوس القسطنطينية (1536-1595)، القديس مليتيوس بيغاس الإسكندري المبارك الذكرى (1550-1601)، الذين وقعوا أيضًا نيابة عن البطريرك يواكيم من القسطنطينية، أنطاكية وبمشاركة صوفرونيوس القدس، حصلوا على استقلالهم المطلوب، كان ذلك خلال السينودس الكبير، الذي انعقد في 12 فبراير 1593، في كنيسة والدة الإله باراميثيا في القسطنطينية، برئاسة القديس ميليتيوس بيغاس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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