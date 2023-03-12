الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الأنبا نيقولا انطونيو يرأس قداس أحد القديس غريغوريوس

الأنبا نيقولا انطونيو
الأنبا نيقولا انطونيو

يترأس الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، اليوم الأحد، قداس أحد القديس غريغوريوس بالاماس في كنيسة القديس جيورحيوس، حيث تبدأ صلاة السَحَر الساعة 8,30 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا.

يأتي ذلك في إطار برنامج كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر خلال صلوات الإسبوع الثاني من الصوم.

من جهة أخرى، تم اختيار جوقة بيزنطية لأداء الموسيقى الأرثوذكسية اليونانية خلال الحفل، سيقود الجوقة في تتويج الملك تشارلز الثالث ​​مؤسس الفرقة السيد/ ألكسندروس ليغاس، أستاذ الموسيقى الليتورجية والأرثوذكسية في أكاديمية القديس فلاديمير اللاهوتية في نيويورك. كما أنه مؤسس جوقة "كابيلا رومانا" وهي إحدى الجوقات التي ستشارك في التتويج ​​بمجموعة مزامير ألَّف موسيقاها البيزنطية خصيصًا للتتويج.

 

 

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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