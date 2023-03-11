السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«وإن كان لا يُفضل ذلك».. الروم الأرثوذكس: يُسمح بأكل القشريات والهلاميات البحرية في الصوم الكبير

ثيؤدوروس
ثيؤدوروس

قال الأنبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: في الصوم الأربعيني يكون المأكَل طعام النباتي. كما يُسمح بأكل القشريات والهلاميات البحرية، عدا الأربعاء والجمعة من كل أسبوع. وإن كان لا يُفضل ذلك لأن في الصوم مطلوب التقشف في الطعام، أما في عيد بشارة والدة الإله وعيد الشعانين فيُسمح بأكل السمك.

من جهة أخرى، ترأس غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، شعائر تقديس الزيت الذي سيُستخدم في مباركة جلالة ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، في السادس من شهر أيار القادم. وتبع غبطة بطريرك القدس في شعائر منفصلة، المطران حسام ناعوم، رئيس أساقفة الكنيسة الانجيلية في القدس، وجرت هذه الشعائر بحضور لفيف من المطارنة والارشمنديتيين والكهنة حيث أقيمت في كنيسة القيامة.

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سلامًا على الشهداء

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