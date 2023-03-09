الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كانوا يصفونه بـ«الأسد».. الحبيب الجفرى يروى تفاصيل لقائه بالشهيد قائد كتيبة 103

الحبيب الجفري
الحبيب الجفري

شارك الشيخ الحبيب الجفري، الداعية الإسلامي، في فيلم تسجيلي عن شهداء الوطن، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين وكبار رجال الدولة ورجال القوات المسلحة وأهالي الشهداء.

وقال الجفري إن من حسن حظه لقاءه بالمقدم عاصم قائد الكتيبة 103 صاعقة قبل استشهاده، مشيرًا إلى أنه عند اللقاء طلب منه عاصم بالدعاء له حتى يلتحق بالشهداء.

وأضاف: "شرفت بلقاء العقيد أركان حرب عاصم، سلم عليّا وقال معاك المقدم عاصم قائد الكتيبة 103 صاعقة، قلت كتيبة حسنين ومنسي، قالي ادعيلي يا شيخنا نلحق بيهم شهداء.. كنت ترى فيهم الوداعة، ويصفه من كان معه بأنه كالأسد عند استشهاده، داعيًا الله عز وجل أن يرحم جميع الشهداء ويتقبلهم".

وأوضحت زوجة العقيد أركان حرب عاصم محمد: "قولت لأولادي، الشهيد يعني الإنسان اللي بيحارب في سبيل الله الناس الشريرة اللي جاية على أرضنا عشان ميؤذوناش ويمشونا من بيوتنا، وبابا كان بيعمل ده".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

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وائل لطفي

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