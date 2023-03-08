اليمن... إنقاذ 11 شخصاً ومقتل 14 امرأة وطفلا إثر غرق قارب فى الحديدة

نجا 11 شخصاً ولقي 14 آخرون حتفهم، الثلاثاء، إثر غرق قارب كان يقلهم في سواحل محافظة الحديدة بالبحر الأحمر غرب اليمن.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، نقلاً عن هيئة المصائد السمكية التابعة لحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من الجماعة، أن "11 شخصاً نجوا من حادثة غرق قارب في المياه البحرية الفاصلة بين منطقة الخُوبة الساحلية في مديرية اللُحَّية وجزيرة كمران شمال الحديدة، بينهم 6 أشخاص أحدهم طفل تم إسعافهم ويتلقون العلاج في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة".

