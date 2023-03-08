الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن... إنقاذ 11 شخصاً ومقتل 14 امرأة وطفلا إثر غرق قارب فى الحديدة

غرق قارب
غرق قارب

نجا 11 شخصاً ولقي 14 آخرون حتفهم، الثلاثاء، إثر غرق قارب كان يقلهم في سواحل محافظة الحديدة بالبحر الأحمر غرب اليمن.


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، نقلاً عن هيئة المصائد السمكية التابعة لحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من الجماعة، أن "11 شخصاً نجوا من حادثة غرق قارب في المياه البحرية الفاصلة بين منطقة الخُوبة الساحلية في مديرية اللُحَّية وجزيرة كمران شمال الحديدة، بينهم 6 أشخاص أحدهم طفل تم إسعافهم ويتلقون العلاج في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-3-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-3-2023

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 فى مصر

دعاء الصباح اليوم الأربعاء 8-3-2023

وزير التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات الاستهلاكية

تقرير دولى: حضارة مصر القديمة من أروع الحضارات البشرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين