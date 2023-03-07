الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أول محمد زكى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2023، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة التي حرصت على توفير كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كل المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا في التضحية والعطاء جيلًا بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم بكفاءة واقتدار ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية التي تحرص عليها القوات المسلحة التي قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها تجاه الوطن.

وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة الصعاب والتحديات، فضلًا عن حرصهم الدائم للوصول بالقوات المسلحة إلى أرقى مستويات الأداء والاستعداد والكفاءة القتالية العالية، بما يمكنها من تحقيق الأهداف العليا للوطن والحفاظ على سلامته وقدسية أراضيه، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريمًا واحتفاء لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى لتوفير المناخ المناسب لاستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفانٍ وإخلاص.

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وائل لطفي

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