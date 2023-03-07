طبيب بيطري يكشف طريق التعامل مع الكلاب

قدم الدكتور هلالي عبد الرحمن طبيب بيطري، الطريقة الأمثل للتعامل مع الكلاب والأنواع التي لا يجب تربيتها في المنازل، على خلفية الحادثة التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، حيث تسببت عضة كلب “بيتبول” في دخول أحد المواطنين غيوبية في منطقة الشيخ زايد.

وقال عبد الرحمن، خلال لقائه لفضائية القناة الأولى، اليوم، إن الكلاب نوعين الأول يتم تربيته في المنازل والأخر للحراسة، مضيفا: «يجب أن نعلم هل الكلاب تتعامل بشراسة في طبعها أو على حسب تربيتها».

وأشار الطبيب البيطري إلى أنها في حال كانت الكلاب شرسة في طباعها وهي كلاب الحراسة، فيتم استخدامها في المصانع والفيلل لأنه يكون عنيف وصوته عالي.

وعن أزمة كلب “البيتبول”، قال الطبيب البيطري، أن هذا الكلب من أكثر الأنواع الشرسة، وتعتبر نفس فكرة تواجد النمور كحيوانات أليفة فى المنزل، لافتاً إلى أن أيضاً من ضمن الأنواع الشرسة هما: البولدوج والدوبرمان والرودفارول والراعي الألماني وهو الجيرمن شيبرد.

وعن طريقة شراء الكلاب في المنازل، قال الطبيب البيطري، إنه يجب أن يعرف الشخص ما يناسبه عند شراء الكلاب التي يريد تربيتها، هل حبا في الكلاب؟، وفى تلك الحالة يجب شراء كلب صغير، وفى حالة شراء كلب ضخم، فيجب مراعاة أشياء أخري من أجل تربيته.