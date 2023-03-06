الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحضور المحافظ.. «أوقاف الإسكندرية» تحتفل بليلة النصف من شعبان (صور)

احتفالية ليلة النصف
احتفالية ليلة النصف من شعبان

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، فعاليات الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالإسكندرية في مسجد أبو العباس المرسي.

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شارك في الاحتفالية كل من الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الدعوة والإعلام الديني بوعظ الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، ونائب مدير أمن الإسكندرية، وعدد من القيادات الدينية، والتنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

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وتقدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و شعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وأبنائها بالخير والرخاء.

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وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة تناول خلالها الدروس المستفادة من ليلة النصف من شعبان، ومنها الاستجابة لأمر الله عز وجل، وكذا الاستجابة لأمر النبى صلى الله عليه وسلم، فى الأوامر والنواهي، في المنشط والمكره، فقد كان المسلمون يصلون الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام فاستقبلوها، واختتم الحفل بالابتهالات الدينية التي تناولت الابتهالات الأناشيد الدينية فى حب رسول الله.

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وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، أن تحويل القبلة كانت تأكيد على قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه حيث جعل تحويل القبلة ترضية لنفس النبي صلى الله عليه وسلم (قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) كما جعل الإسراء تسرية عن قلبه.

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وتابع: كما أنه في حادث التحويل اشارة إلى وجوب توحيد الصف وجمع الشمل ونزع الشقاق والفرقة وإبرازٌ لروح الجماعة لإشعار الجميع بأن الأمة يجب أن تكون كالجسد الواحد فيتألم الكل لألم البعض ويفرح الكل لفرح البعض ( مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم ، وتَرَاحُمِهِم ، وتعاطُفِهِمْ . مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى) حيث تسآل الصحابة فيما بينهم عن مصير صلاة من مات قبل تحويل القبلة (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ).

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من جانبه، صافح محافظ الإسكندرية المصلين المشاركين في الاحتفال وقدم لهم التهنئة بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يسبغ علينا وعلى الأمة الإسلامية الأمن والأمان والاستقرار .

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ابو العباس المرسي ليلة النصف من شعبان احتفالية الأوقاف محافظ الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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الجشع سيدمر العالم

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