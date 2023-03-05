الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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العد التنازلي لشهر رمضان 2023 وعدد الإجازات الرسمية به

شهر رمضان
شهر رمضان

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان 2023، مع اقتراب منتصف شهر شعبان، حيث يأتي شهر رمضان بعد انتهاء شهر شعبان من كل عام هجري.

العد التنازلي لشهر رمضان 2023

ويهتم المسلمون بالبحث عن العد التنازلي لشهر رمضان 2023 نظرًا للاستعدادات الخاصة التي تقوم بها الأسر المصرية في شهر رمضان سواء بتزيين الشوارع أو البيوت أو شراء المستلزمات الرمضانية التي تحتاج لها الأسر. 

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي العد التنازلي لرمضان 2023 وعدد الاجازات الرسمية به.

كم يوم باقي على رمضان 2023؟

يفصلنا عن شهر رمضان حسب بيان المعهد الفلكي للبحوث الفلكية 18 يومًا حيث يبدأ شهر رمضان وفقًا للحسابات الفلكية يوم 23 مارس 2023، ويصوم المسلمون وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان والتي تكون في 29 شعبان المقبل، وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري.

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ثواب صيام ليلة النصف من شعبان 2023

ويصل عدد ساعات صيام رمضان هذا العام حوالي 14 ساعة في اليوم الأول من الشهر الكريم وتزيد مع مرور أيام الشهر عدة دقائق بصفة شبه يومية . 

الأجازات الرسمية في رمضان 2023

وخلال شهر رمضان، يحصل العاملون في الدولة والقطاع الخاص أيضًا على عدة إجازات بعضها لمناسبات قومية والآخر إجازات أسبوعية، ويحتفل المصريون خلال شهر رمضان بيوم شم النسيم والذي يوافق للمرة الثالثة على التوالي شهر رمضان، ويأتي شم النسيم هذا العام يوم 17 إبريل الموافق 26 رمضان.

وباقي الإجازات في رمضان تكون راحات أسبوعية فقط، وتوافق يوم الجمعة 24 مارس، الموافق 2 رمضان، يوم السبت 25 مارس، الموافق 3 رمضان، ويوم الجمعة 31 مارس، الموافق 9 رمضان، ويوم السبت 1 إبريل، الموافق 10 رمضان، يوم الجمعة 7 إبريل، الموافق 16 رمضان، يوم السبت 8 إبريل، الموافق 17 رمضان، يوم الجمعة 14 إبريل، الموافق 23 رمضان، يوم السبت 15 إبريل، الموافق 24 رمضان.

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عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2023

 

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