الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2023

شهر رمضان
شهر رمضان

زادت التساؤلات عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2023، مع انتصاف شهر شعبان 2023 كي يستعد المسلمون نفسيًا وروحيًا لاستقبال الشهر الكريم.

عدد الايام المتبقية على شهر رمضان 2023

ونعرض لكم في هذا التقرير عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2023 وموعد آذان المغرب خلال الشهر الكريم.

18 يومًا هي فقط المتبقية على شهر رمضان 2023 والذي يكون موعده وفق الحسابات الفلكية يوم الخميس 23 مارس الجاري.

ويصل عدد ساعات الصيام خلال الشهر إلى 14 ساعة تقريبًا.

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موعد اذان المغرب في رمضان 2023

اذان المغرب يوم 1 رمضان 6:08 
اذان المغرب يوم 2 رمضان  6.08 
اذان المغرب يوم 3 رمضان   6.09
اذان المغرب يوم  4 رمضان  6.09 
اذان المغرب يوم 5 رمضان 6.10 
اذان المغرب يوم 6 رمضان 6.11
اذان المغرب يوم 7 رمضان 6.11
اذان المغرب يوم 8 رمضان 6.12 
اذان المغرب يوم 9 رمضان 6.13
اذان المغرب يوم 10 رمضان 6.13 
اذان المغرب يوم 11 رمضان 6.14 
اذان المغرب يوم 12 رمضان 6.14 
اذان المغرب يوم 13 رمضان 6.15 
اذان المغرب يوم 14 رمضان 6.16 
اذان المغرب يوم 15 رمضان 6.16 
اذان المغرب يوم 16 رمضان 6.17
اذان المغرب يوم  17 رمضان 6.17 
اذان المغرب يوم 18 رمضان 6.18 
اذان المغرب يوم 19 رمضان 6.19 
اذان المغرب يوم 20 رمضان 6.19 
اذان المغرب يوم 21 رمضان 6.20
اذان المغرب يوم  22 رمضان 6.20
اذان المغرب يوم 23 رمضان 6.21
اذان المغرب يوم 24 رمضان 6.22
اذان المغرب يوم 25 رمضان 6.22
اذان المغرب يوم 26 رمضان 6.23
اذان المغرب يوم 27 رمضان 6.24
اذان المغرب يوم 28 رمضان 6.24
اذان المغرب يوم 29 رمضان 6.25

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