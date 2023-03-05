ترددات قنوات عرض مسلسلات رمضان 2023

يبحث العديد من المشاهدين عن ترددات الخاصة بمسلسلات رمضان 2023 حيث يحل رمضان علينا فى 23 مارس لعام 2023، وبالتزامن مع ذلك يبحث العديد عن ترددات القنوات الخاص بعروض مسلسلات رمضان 2023.

تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023

تردد قناة النهار لعرض مسلسلات رمضان 2023

على النايل سات: 11727

الاستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

مسلسلات رمضان 2023.. تردد قناة النهار اليوم

11488

الاستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

مسلسلات رمضان 2023.. تردد قناة النهار دراما

التردد: 11430

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500.

مسلسلات رمضان 2023.. تردد قنوات الحياة

التردد: 12437 – الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 5/6

التردد: 10891- الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 5/6

التردد: 10892 – الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 5/6

ترددات قنوات المسلسلات 2023

تردد قناة TEN تن

تردد قناة تن على النايل سات : 11430 – الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 5/6

تردد قناة تن على النايل سات 12206 – الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 3/4

تردد قناة القاهرة والناس

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 3/4

تردد صدى البلد دراما

11430

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 3/4

تردد قناة أون تي في ONTV

التردد: 12379 الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

وتعددت مسلسلات رمضان 2023 وجاءت بعض المسلسلات عادت بعد نجاح أجزاءها الأولى منهم رمضان كريم حيث أنه بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" في 2017، يعود للمشاركة في قائمة مسلسلات رمضان 2023 بجزء ثاني يستكمل قصة العائلات المختلفة وخلفياتها في الحي الشعبي، مع ظهور تحديات جديدة ومناقشة موضوعات متنوعة، ويشارك في بطولة المسلس سيد رجب وصبري فوار وسلوى عثمان وبيومي فؤاد ونجلاء بدر، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.