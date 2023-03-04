رمضان 2023.. الراقصة «لورديانا» مفاجأة الإعلان الرسمي لـ«الكبير أوي 7»

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة سينرجي، الإعلان الدعائي الأول لمسلسل “الكبير أوي 7” الذي يخوض بطولته النجم أحمد مكي والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

وظهر في البرومو الرسمي لمسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع النجم أحمد مكي وهو يقدم زوجته الجديدة الراقصة لورديانا، وتضمن الإعلان العديد من المشاهد الكوميدية التي تجمع بين أبطال المسلسل.

أغنية «ولعانة» لأحمد مكى

تصدر النجم أحمد مكي ترند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بأحدث أغنياته التي تحمل اسم "ولعانة" والتي طرحت أمس الخميس من أحداث مسلسله الجديد "الكبير أوي 7" والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

وحققت أغنية "ولعانة" لأحمد مكي من مسلسل "الكبير أوي 7" نسبة مشاهدة وصلت إلى مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها واحتلت المركز الأول لتريند موقع الفيديوهات يوتيوب

الأغنية تحمل اسم "ولعانة"، وأخرجها أحمد مكي، وأداها بطريقة "الراب"، بمشاركة أبطال العمل مثل: "رحمة حسن، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، وحسين حجاج.

وتم تصوير الأغنية فى ديكورات المزاريطة التى تقع فيها أحداث المسلسل، ما أضفى عليها طابعًا كوميديًا مبهجًا، وجعلها تحقق انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الجزء السادس من العمل لاقى قبولًا كبيرًا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتيوب.