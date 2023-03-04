السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2023.. تفاصيل شخصية ريهام حجاج فى مسلسل «جميلة»

مسلسل جميلة
مسلسل جميلة

تستكمل النجمة ريهام حجاج، تصوير مسلسل “جميلة” الذى تخوض به الماراثون الرمضانى القادم 2023، وعلى قنوات cbc وon tv والحياة، تجسد خلال أحداث العمل دور المستشارة «جميلة الألفي»، التي تتولى منصبا في النيابة الإدارية، وتواجه تحديات في القضايا وكيفية التعامل معها.

وكانت الفنانة ريهام حجاج نشرت البرومو الدعائي لمسلسل «جميلة» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، معلقة: «بسم الله الرحمن الرحيم أول teaser لمسلسل «جميلة» في رمضان إن شاء الله علي قنوات cbc و on tv و الحياه كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم و مشاهدة ممتعة.

قصة وأحداث مسلسل جميلة 

وتدور أحداث وقصة مسلسل «جميلة» للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور «جميلة» متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليهما المشكلات والأزمات، ويسعون لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل، كما تظهر الفنانة سوسن بدر بدور والدتها، بينما يقوم الفنان صبري عبدالمنعم بدور والدها.

أبطال وصناع مسلسل جميلة 

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، وسوسن بدر، يسرا اللوزي وعبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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