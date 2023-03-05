الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

ثواب صيام ليلة النصف من شعبان 2023

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث العديد من المسلمين عن فضل صيام شهر شعبان 2023، وثواب ليلة النصف من شعبان أيضًا، وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم والذي يحل علينا فى 23 مارس لعام 2023.

وفى هذا السياق يرصد “الدستور” التفاصيل الكاملة عن فضل صيام شعبان.

ثواب صيام ليلة النصف من شعبان 2023

ما من فريضة فرضها الإسلام إلا ولها سنن ومستحبات كالحج والزكاة والصلاة وكذلك الأمر بالنسبة للصيام، فهو واجب وفريضة في رمضان ومسبوق بالصيام المستحب في شعبان.

لذلك كان الاجتهاد في شعبان بمثابة الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، حيث يحرص المسلمون على التدرب والتمهيد وتهيئة النفس لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصًا على صيام أكثر أيام أكثر شعبان.

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موعد ليلة النصف من شعبان 2023

ليلة النصف من شعبان 2023.. تبدأ هذا العام من مغرب يوم الإثنين المقبل 14 شعبان 1444 وحتى فجر يوم الثلاثاء المقبل 1444، وفي فضلها ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه.

ويبحث المسلمون أيضًا، عن الصيام فى الأيام البيض من شهر شعبان، ويستحب صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2023، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام، فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»، كما كان النبي يكثر من صيام أيام شعبان، لوقوع ذلك الشهر بين رجب ورمضان فكان يغفل عنه الناس، كما أنه شهر ترفع فيه الأعمال.

الايام القمرية في شهر شعبان 2023

والثلاث أيام البيض فى شهر شعبان هي:

اليوم الأول من الأيام البيض لشهر شعبان هو يوم الأحد 13 شعبان 1444، وميلاديًّا 5 مارس 2023،

اليوم الثاني هو يوم الاثنين يوافق هجريًّا 14 شعبان 1444، وميلاديًّا 6 مارس 2023،

اليوم الثالث هو يوم الثلاثاء يوافق هجريًّا 15 شعبان 1444، وميلاديًّا 7 مارس 2023

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